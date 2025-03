Italijanska unija: Odpravite vinjeto na hitri cesti od meje do Kopra

Italijanski časnik Il Piccolo zdaj poroča, da je peticijo za ukinitev elektronske vinjete na odseku hitre ceste med Slovenijo in Italijo, med prvimi podprla Italijanska unija (Unione Italiana), društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.

Predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul je za Il Piccolo dejal, da je prevedel besedilo peticije in ga skupaj s spremnim pismom poslal vsem italijanskim skupnostim, s katerimi sodelujejo, ter jih povabil k zbiranju podpisov. Kot pravi, je uvedba obvezne vinjete na tem odseku povzročila precejšnje nevšečnosti tako državljanom s stalnim bivanjem kot tudi ljudem, ki dnevno prečkajo mejo zaradi dela, študija, družinskih odnosov, kulturnih in turističnih potovanj. Poudaril je, da so ti prisiljeni izbrati alternativne poti, kar da ima negativne posledice tako z družbenega kot ekološkega vidika.

"Sistem elektronskih avtocestnih vinjet krši mednarodno pravo, ki je bilo vzpostavljeno z Osimskimi sporazumi, in ovira odnose med Slovenijo, Italijo in Hrvaško, ki so za nas temeljni," je opozoril Tremul in dodal, da so se vedno zavzemali za ukinitev vinjete. "To bi zagotovo imelo izjemno pozitiven vpliv na italijansko narodno skupnost in na našo enotnost, kar bi nedvomno koristilo celotnemu istrskemu prebivalstvu," je prepričan.

Hotova je večkrat izpostavila, da zaradi vinjetnega sistema številni lokalni prebivalci uporabljajo lokalne ceste, kjer posledično nastajajo prometni zastoji, ki povzročajo onesnaženje in slabšajo kakovost življenja v regiji. Prepričana je, da vinjetni sistem na tem odseku po nepotrebnem obremenjuje lokalni promet in negativno vpliva na turizem.