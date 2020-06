Italijanska vojska zapeljala na območje Slovenije

Pripadniki italijanske vojske so davi z vojaškim vozilom v Šempetru pri Gorici zapeljali na območje Slovenije, a so nato obrnili svoje vozilo in se takoj vrnili v Italijo, so potrdili na slovenski policiji.

Dodali so, da dogodek policija obravnava kot sum mejnega incidenta v skladu s 14. členom zakona o nadzoru državne meje ter bo po zbranih obvestilih o dogodku poročala ministrstvu za zunanje zadeve. Pripadniki italijanske vojske so davi z vojaškim vozilom v Šempetru pri Gorici zapeljali na območje Slovenije. Po navedbah slovenske strani se je dogodek zgodil ob 8.22, italijanski vojaki pa so na območje Slovenije z vojaškim vozilom zapeljali po Goriški ulici v Šempetru pri Gorici.