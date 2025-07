Hrvaški nogometaš postal heroj: pomagal v neurju ujetim Slovencem

Kot se je izkazalo naknadno, je fant, ki je pomagal z vozila odstraniti ponjavo, Hrvat in novi član slovenskega prvoligaša NK Radomlje Ivan Ćalušić.

Po neurju se je po spletu razširil zapis ene od uporabnic: "Včeraj (v ponedeljek, op. a.) popoldne, kakšnih 15 kilometrov pred Ljubljano, nam je en fant s sivim BMW-jem, mislim, da je imel registrske tablice ST, ustavil in pomagal v nesreči." Po njenih besedah je na vozilu pristala konstrukcija rastlinjaka, ki jo je izruval močan veter.

Na pomoč jim je priskočil moški, ki je v hudem nalivu ustavil, izstopil iz avtomobila, prijel za ponjavo in jo nekoliko raztrgal, da je avtomobil lahko odpeljal naprej, sam pa ponjavo odvrgel za avtocestno ograjo.

V ponedeljek, ko so Slovenijo zajele posamezne nevihte z močnimi sunki vetra, je na avtocesti pri Ljubljani na avtomobil priletela velika ponjava. Avtomobil, v katerem je bila slovenska družina z dvema otrokoma, je bil popolnoma prekrit, zato je voznik ustavil ob robu avtoceste.

"Ivan ni okleval – ustavil se je za avtomobilom in skupaj z moškim pomagal odstraniti konstrukcijo z vozila, da so se lahko umaknili s hitrega prometnega pasu," so v objavi na Facebooku zapisali novi delodajalci Ćalušića. "V času, ko pogosto beremo negativne novice, je lepo videti, da človečnost ni izumrla. Še posebej ponosni smo, da je Ivan novi član našega kluba."

25-letni Ćalušić je za hrvaški portal 24sata podrobneje opisal ponedeljkovo posredovanje med hudim nalivom. "Bil sem na poti v Radomlje na podpis pogodbe, ko me je na cesti ujela močna nevihta. Na avtocesti sem zmanjšal hitrost, močno je deževalo in pihalo. V nekem trenutku je mimo mene priletela ponjava, ki sem se ji komaj izognil," je opisal in dejal, da je kmalu za tem zagledal avtomobil, ki je bil popolnoma prekrit s ponjavo.

Ustavil se je nekaj metrov stran in prižgal smernike. "Nihče ni izstopil iz avtomobila, ker je bil dobesedno popolnoma prekrit." V močnem dežju in vetru je nekako odtrgal del ponjave in jo vrgel za ograjo.

Premočen se je vrnil v avto, se nato preoblekel in v Radomljah podpisal novo pogodbo. O incidentu na avtocesti je povedal svojemu menedžerju.

"Nisem vedel, da bo moja zgodba prišla v javnost, povedal nisem nikomur, razen družini. Ko je menedžer zasledil objavo ženske, da iščejo voznika, ki jim je pomagal, pa je tudi on delil mojo zgodbo."

"Nihče se ni ustavil ali pomagal, nekdo je moral pomagati," je še povedal 25-letnik, ki je za Radomlje nastopal že v sezoni 2021/22, takrat je na 18 tekmah dosegel dva gola in štiri asistence. Ćalušić je v Sloveniji postal heroj, so ponosno zapisali hrvaški mediji.