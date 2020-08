Ivan Gale pripravljen sodelovati pri novem političnem projektu, a ne bo nikoli premier

Vendar pa to še ne pomeni, da bo v kratkem pristopil h kakšni stranki ali ustanovil kar svojo. Ima pa jasno politično agendo. "Treba je pristopiti k nečemu novemu," meni Gale in pravi, da je pripravljen sodelovati, pomagati z idejami ali pa le dati podporo. "Želim si predvsem, da se obstoječa vladna garnitura razbije. Da ne obstaja. Ali bo to potem naprej v obliki neke druge ali tehnične vlade, ali projektne ali navadne, ne vem. To, kar imamo trenutno, zagotovo ni v redu,"pravi.

Pri tem pa tudi jasno sporočilo levim opozicijskim strankam, ki bi vlado Janeza Janše rade spodnesle s konstruktivno nezaupnico, a še iščejo konkreten obraz, ki bi bil pripravljen voditi to politično operacijo. "Ivan Gale ne bo nikoli noben mandatar ali pa premier. Tudi zato, ker se v tem ne vidim. Pa tudi nisem dovolj sposoben za opravljanje te funkcije," je povedal.

In kdaj namerava javni uslužbenec iz blagovnih rezerv postati ali podpreti politično alternativo? "Rekel bi, da do konca letošnjega leta," napoveduje. Z upom na prihajajoče volitve, vendar pa ne ve, kdaj se bodo te zgodile."Koalicija je zdaj strnila vrste, ampak znajo v bodočih tednih priti v javnost še kakšne zelo neugodne informacije,"še dodaja, a kakšne in za koga obremenilne, Gale ni želel razkriti.