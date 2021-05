Ivan Gale z Zavodom RS za blagovne rezerve sklenil poravnavo

Na delovnem in socialnem sodišču je danes potekala obravnava v tožbi Ivana Galeta zoper Zavod RS za blagovne rezerve (ZBR) zaradi očitkov o nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Gale se je z nekdanjim delodajalcem poravnal, prejel bo okoli 55.000 evrov bruto. Zavod bo moral od tega obračunati še vse pripadajoče davke in prispevke, nekdanjemu zaposlenemu pa nakazati preostanek.

Gale je dejal, da je bil pripravljen pristati že na prejšnji poravnalni predlog oziroma dogovor, a so se nato po njegovih besedah pojavile neke določene dodatne klavzule glede spoštljivega komuniciranja "oziroma da se lahko poravnava navzven komuniciramo samo na način, da je bila sklenjena z vzajemnim popuščanjem" . In na to besedilo, ki sta ga zdaj tudi pred sodiščem obe strani potrdili, je bil takrat pripravljen pristati. "Zdaj zavod na tem delu ni več vztrajal in smo sklenili poravnavo, čisto enostavno," je dodal Gale. To besedilo bo zdaj tudi dostopno javnosti, ni nobena skrivnost, po prejšnjem predlogu pa bi bila.

"Obravnava je bila na nek način javna, ker zavod nima kaj skrivati," pa je po koncu naroka dejal odvetnik ZBR Aleš Avbreht. "Izkazalo se je pravzaprav, da gospod Gale stalno spreminja navedbe – tako na obravnavi, kot si premišlja glede poravnave. Očitno je ta trenutek bil, da podpiše, že naslenji trenutek pa ne bi bil. Zavod je bil ves čas konsistenten, tudi želel je, da obe stranki komunicirata korektno, kar smo zdaj izključili, ker želi Gale še naprej blatiti zavod in gospoda Rumpfa," je povedal ter dodal, pa da so zadovoljni, da so sklenili poravnavo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in s tem je spor zaključen.

Spomnimo ...

Gale je zavod tožil vsled očitkov o nezakoniti odpovedi. Zavod ga je odpustil oktobra lani, in sicer po tistem, ko je v javnosti spregovoril o domnevnih nepravilnostih pri nabavah zaščitne opreme v času prvega vala epidemije covida-19.

Na zavodu podrobnosti odpusta niso želeli komentirati, navedli so le, da so bili po ugotovljenih kršitvah področne zakonodaje dolžni ukrepati in uvesti postopke zoper tri zaposlene. Strani sta bili blizu sklenitve poravnave, a je Gale aprila v javni objavi zapisal, da je zavod po načelno že sklenjenem dogovoru v poravnavo želel vnesti dodatne zahteve, ki pa zanj niso sprejemljive.

Tedaj je tudi napovedal vložitev dodatne odškodninske tožbe zoper zavod za blagovne rezerve zaradi "grobe zlorabe instituta izredne odpovedi" ter vsaj še eno ovadbo. "Kar koli bo na koncu prišlo izpod rok sodišča, bom tudi javno objavil in komentiral, tega mi nihče ne bo preprečil," je zapisal. Dodal je, da poravnave tako ne bo, kar je tudi sporočil zavodu.