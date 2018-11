Ivan Radan: Še vedno se počutim kot zdravnik

"Po glavi se mi je pletlo, kdaj bo te norosti konec. Težko je štiri leta poslušati, da ste večkratni morilec iz morilske sle, narkoman in ostale očitke, še posebej, če so neresnični. To človeka prizadane,"je svoja občutja o sodnem procesu strnil Ivan Radan.

"Stvar je kompleksna, v procesu so izbrali kritično bolne bolnike, ki so umirali težke smrti, pri katerih je bila potrebna posebna obravnava, ki pa je bila v skladu z evropskimi direktivami," zatrjuje Radan.

Obžaluje, da se ni bolje zaščitil

Proces se je po njegovem mnenju odvil zaradi interesov kliničnega centra, nevrološke klinike in policije in tožilstva.

Na vprašanje, ali kaj obžaluje, je Radan povedal: "Obžalujem, da se nisem bolje zaščitil in da se v zdravstvu kljub njegovim opozorilom ni nič spremenilo. Obžalujem, da so v zgodbo vpletli bolnike in njihove svojce."

Na vprašanje, ali obžaluje fotografiranje bolnikov, je odgovoril, da to ni nič presenetljivega in da vsakdo na kliničnem centru posname svoje bolnike, tako zaradi pedagoških in diagnostičnih vzrokov: "Če delamo posnetke pazimo, da so ti shranjeni na varnem, na kar sem pazil tudi sam, če pa jih že objavimo vedno prekrijemo identiteto, zato po mojem mnenju ti niso problematični."

O njegovi nadaljni profesionalni poti je preuranjeno govoriti

Licenco je, kot je povedal, vrnil v trenutku, ko je upal, da bo to pomagalo odpraviti pripor. Na vprašanje o tem, ali se še počuti kot zdravnik, je pritrdil in dodal, da je v tem trenutku preuranjeno govoriti o njegovi nadaljni profesionalni poti.