Ivan Simič bo novi direktor Finančne uprave RS

Ivan Simič, nekdanji direktor slovenske in srbske finančne uprave, davčni strokovnjak in v zadnjem obdobju svetovalec aktualne vlade ter soavtor protikoronskih paketov za omilitev posledic epidemije. Po tednih špekulacij, ali se resnično vrača na čelo Finančne uprave RS (Furs), zdaj odgovarja: "Nekaj je na tem. Minister za finance me je zaprosil, če bi prevzel vodenje Fursa. Prav gotovo to ne bo cel mandat."

Vodenje naj bi – tako Simič – prevzel s 1. junijem, mora pa njegovo ustoličenje potrditi še vlada. "Načeloma sem pristal, čeprav mi je bilo težko," pravi, saj da se dobro počuti v svojem podjetju.

In prav njegovo podjetje, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, je bilo večkrat javno izpostavljeno, ko je leta 2006 prvič prevzel vodenje Fursa. Takrat ga je začasno prodal na Ciper. Pri čemer so po Simičevi pritožbi na višino odmerjenega davka vrhovni sodniki ugotovili, da naj bi se tedanji šef Finančne uprave s tem manevrom želel izogniti plačilu davka.

"Tukaj pa moram povedati, da v tem delu vrhovnim sodnikom manjka določeno znanje, kajti splošno znano je, da se davka izgoniti ne moreš kot je to v mojem primeru, kjer je šlo za izplačilo in transfer dividend. Dividende, ki se transferirajo med podjetji v Evropski uniji, so zmeraj neobdavčene," pravi.

Simič je sicer znesek, ki ga je zahteval Furs, poravnal in ni davčni dolžnik – zahteva pa po sodni poti povračilo okoli 50.000 evrov. "Nikjer ni nobene utaje. Zadeva je trenutno na ustavnem sodišču," razlaga.

Bo Simič, ki je, kot pravi sam, podjetje prodal zaradi medijskih pritiskov, kasneje pa ga odkupil nazaj, podobno storil tudi zdaj, ko se vrača na čelo Fursa? "Mislim, da to ne bo potrebe, ker bom zelo kratek čas na Fursu. Koliko časa, ni pomembno, vse boste pravočasno izvedeli."

Simič, ki vodi vladni strateški svet za debirokratizacijo, se je po poročanju portala Necenzurirano s svoji podjetjem znašel tudi med donatorji stranke SDS. Znesek v višini 500 evrov je morala sicer stranka – zakon namreč prepoveduje financiranje strank s strani podjetij – prenakazati v dobrodelne namene.