Ivaylo Svilenov Vandov, novi namestnik direktorja produkcije vsebin CME

Ivaylo Svilenov Vandov (42 let) je zadnjih 15 let delal v bolgarski skupini Nova Broadcasting Group, kjer je nadzoroval produkcijo vseh internih in eksternih televizijskih projektov. Na televizijskem področju deluje že 22 let. Študiral je ekonomijo na Univerzi za nacionalno in svetovno gospodarstvo v Sofiji, za svoj največji osebni uspeh pa šteje svojo družino – ženo in šestletno hčerko.

Svilenov Vandov bo prevzel vodenje televizijske produkcije na slovaški televiziji Markiza, ob tem pa bo bdel tudi nad produkcijo vsebin še na dveh trgih medijske skupine CME – v hrvaški RTL in v slovenski PRO PLUS.

"To je velik izziv in še večja odgovornost. Cenim ponudbo družbe CME in se veselim srečanja z vsemi novimi sodelavci. Prepričan sem, da bomo zaradi vrhunskih strokovnjakov na vseh treh trgih in timskega dela dosegli številne skupne uspehe," je ob prihodu v CME dejal Ivaylo Svilenov Vandov.