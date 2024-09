Kakšen pečat je Boscarol pustil v svetu letalstva?

Po Tomu Cruisu, Harrisonu Fordu, Elonu Musku in princu Harryju zdaj tudi Slovenec. Ajdovski podjetnik, inovator in ustanovitelj Pipistrela Ivo Boscarol je postal živa legenda letalstva. Tako je odločil odbor ameriške letalske akademije Kiddie Hawk, ki prestižno nagrado in naslov Living Legends podeljuje ljudem z izjemnimi dosežki v letalstvu in vesoljski tehnologiji. Kakšen pečat je Boscarol torej pustil v svetu letalstva in kakšnega namerava po prodaji Pipistrela pustiti na drugih področjih?