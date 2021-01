Pri Postojni iz 10-metrskega brezna rešili 12-letno psičko Rino

31. decembra se je na robu gozda v bližini vasi Studeno pri Postojni izgubila lovska psica gonič. Čeprav je nosila GPS-ovratnico, je signal okoli 10. ure zjutraj izginil. Lastniki, znanci in člani lovske družine Črna jama Postojna so jo na območju zadnje GPS-lokacije dva dni iskali zaman.

Po dveh dneh pa je lastnik med pregledovanjem terena zaslišal lajež in ugotovil, da je njegova psica na dnu ozkega, približno 10 metrov globokega brezna. Ob 15. uri so začeli jamarsko reševalno akcijo, ki so jo v usklajenem sodelovanju z lovsko družino Črna jama Postojna izvedli člani regijskega centra za reševanje iz jam Postojna (RCPO).

Reševanje je vodil vodja centra Luka Zalokar. Poleg vodje regijskega centra sta pri reševanju sodelovala še dva člana RCPO, Matej Zalokar in Primož Gnezda. Reševalna akcija je bila uspešno zaključena v uri in pol.

Na vhodu v brezno je bilo treba odstraniti nekaj večjih skal. Naprej pa je bilo brezno dovolj prehodno za varen izvlek psa, odstraniti je bilo treba le nekaj razrahljanega kamenja. Do psice se je spustil Luka Zalokar, jo pomiril in pregledal. 12-letna psička Rina ni kazala znakov poškodb. Psici je nadel pas, namenjen reševanju živali, s pomočjo vrvne tehnike pa so jo dvignili iz brezna na površje.