In kdo vse bo izzval Jankoviča v Ljubljani? Sam pravi, da se bo šestič podal v boj zaradi ljubezni do Ljubljane. Pa bo ljubezen dovolj, ali bodo Ljubljančane prepričali novi zdravstveni domovi ali čistejši zrak, kot pravijo drugi kandidati? In danes še ena najava: Aleš Primc iz Koalicije za otroke gre.