Iz Afganistana v Slovenijo prispela družina drugega sodelavca Slovenske vojske

Ministrstvo se je ob tem zahvalilo "vsem, ki so predano sodelovali pri reševanju družine iz zelo nevarnega in nepredvidljivega okolja".

Po mnenju ministrstva je Slovenija s tem "izpolnila svojo moralno dolžnost za pomoč ljudem v stiski in življenjski ogroženosti", ponosni pa so predvsem na dejstvo, da jim je iz "ženskam nenaklonjenega in mladim deklicam izredno nevarnega okolja uspelo rešiti šest žensk, med njimi štiri mladoletna dekleta".