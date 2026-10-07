Iz Albaughove sežigalnice v Račah uhajal jod

Razen obarvanih dimnih plinov in rahlega vonja po jodu drugih nepravilnosti po njihovih zagotovilih ni bilo zaznati. Mejne vrednosti emisij snovi, ki se sproščajo v zrak, niso bile presežene; ker je bila pošiljka že v celoti sežgana, pa dodatni ukrepi niso potrebni, so še dodali.

"Sežig tovrstnih medicinskih odpadkov je dovoljen v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem družbe Albaugh, vse meritve emisij pa so ostale znotraj zakonsko predpisanih mejnih vrednosti," so sporočili iz podjetja. Dodali so, da so o dogodku obvestili tudi Gasilsko brigado Maribor in Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor so danes povedali, da je njihov inšpektor nadzor opravil včeraj. Ugotovil je, da podjetje z ravnanjem ni kršilo določil izdanega okoljevarstvenega dovoljenja. Iz spremne dokumentacije odpadka namreč ni bilo razvidno, da vsebuje jod, prav tako podjetje o vsebnosti joda s strani imetnika odpadka ni bilo posebej opozorjeno.

Inšpektor je zato podjetje v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru opozoril, da ne sme nadaljevati s sežigom spornega odpadka z vsebnostjo joda ter da ga mora predati pooblaščencem za ravnanje z odpadki. O opravljenem mora obvestiti inšpektorja za okolje ter predložiti izpis elektronskega evidenčnega lista o ravnanju z odpadki. Rok za naloženo je inšpektor določil za 1. marec prihodnje leto, so še dodali.

Kot piše Večer, po podatkih ameriškega nacionalnega inštituta za varnost in zdravje pri delu jodovi hlapi dražijo oči in dihala ter lahko povzročijo solzenje, glavobol in tiščanje v prsih. Mednarodna kemijska varnostna kartica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne organizacije dela (ILO) opozarja, da lahko večja izpostavljenost povzroči astmi podobno reakcijo ali pljučni edem, težave pa se lahko pojavijo z zamikom.

Okoljevarstveno dovoljenje raškemu podjetju omogoča sežig nekaterih medicinskih odpadkov, med drugim neinfektivnih ostrih predmetov, povojev, kemikalij in zdravil. Nevarnih medicinskih kemikalij smejo v Albaughu sežgati največ 15 ton letno, citotoksičnih in citostatičnih zdravil pa največ 20 ton, še dodaja časnik.