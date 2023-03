Iz bioplinarne v potok črna smrdljiva snov, župan besen: To so storili načrtno

Na teren so odšli gasilci, civilna zaščita in Policija. Kot je za 24ur.com povedal vodja intervencije Denis Šimon, so trije gasilci poklicne industrijske gasilske enote Nafta Lendava (IGE Lendava) vstopili v objekt in zaprli ventil, iz katerega je iztekala črna snov. "Za to smo morali uporabiti kar nekaj sile, po zaprtju pa smo ga še dodatno zatesnili s slepo spojko," je pojasnil. Pri potoku pa so naredili peščeno bariero, s čimer so preprečili nadaljnje iztekanje snovi v vodo. Tekočine iz njive niso počrpali, saj jo je zemlja že precej vpila, nekaj pa je je ostalo na dvorišču bioplinarne, je še povedal Šimon.

O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

S PU Murska Sobota so nam odgovorili, da so policisti Policijske postaje Lendava 4. marca obravnavali sum storitve kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničenje okolja in prostora zaradi iztekanja zaenkrat še neznane snovi iz fermentorja bioplinarne na območju Lendave. "Z ogledom je bilo ugotovljeno, da je do iztekanja snovi prišlo kot posledica poškodbe ventila. Zavarovani so bili vzorci tekočine. Po končani analizi snovi ter dodatnih zbranih obvestilih bo z zadevo seznanjeno ODT, kamor bo podana kazenska ovadba ali poročilo," so zapisali.

Župan ogorčen: To je bilo namerno dejanje!

Po naših informacijah je iz enega fermentorja iztekla ogromna količina – par tisoč kubikov – digestata. Župan Občine Lendava Janez Magyar sklepa, da se je izpust zgodil že v petek ponoči in da je bil nameren. "Iztok iz fermentorja je bil povsem prost – loputa za stiskanje oz. izpuščanje je bila dvignjena, železo pa je bilo še upognjeno, da se res ni dalo zapreti in to so potem poklicni gasilci morali storiti! To je bilo storjeno načrtno!" je ogorčeno povedal za 24ur.com.

Kot je pojasnil, se takšni neljubi dogodki pri njih zgodijo vsakih nekaj let – nazadnje pred dvema letoma. Bioplinarna namreč ne obratuje več, je pa v fermentorjih ostala umazanija oz. digestat od prejšnjega lastnika. Šlo naj bi za 21 tisoč kubičnih metrov snovi, kar je približno osem olimpijskih bazenov. Novi lastniki bi ga morali po odredbi okoljske inšpekcije odpeljati na uničenje, a tega zaradi visokih stroškov – ocenjeni naj bi bili na dva milijona evrov – niso storili.

"Očitno se niso mogli zmeniti, kam naj se to odpelje, ker to neznosno smrdi, zato so se ga poskušali znebiti na vse možne načine. Poskušali so ga voziti na njive, potem so govorili, da ga vozijo na Madžarsko, kar je tudi prepovedano, potem pa še najhujše – iz fermentorja so ga z gasilskimi cevmi poskušali spuščati neposredno na njivo. Ta ima naklon proti potoku Kopica, zato je snov stekla v vodo! To je gnojnica, vsi vemo, da se gnojnice ne sme zlivati v vodotoke! Povrh vsega pa so pretekle analize pokazale, da so v fermentorjih tudi snovi, ki ne smejo iti na njivo, kaj šele v vodo! "