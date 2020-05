Iz Blejskega jezera potegnili pol tone odpadkov: straniščne školjke, mobilni telefoni, prometni znaki ...

V 27. tradicionalni akciji čiščenja Blejskega jezera sta Slovenska potapljaška zveza in DPD Bled znova združila moči z Občino Bled, Ribiško družino Bled, Infrastrukturo Bled, ribiči, čolnarji, reševalci in okoljevarstveniki. S pomočjo več kot 70 prostovoljcev so iz Blejskega jezera odstranjevali tujerodno školjko potujočo trikotničarko, hkrati pa jezero z okolico očistili za preko pol tone odpadkov.

Janez Andrejc iz Društva za podvodne dejavnosti Bled je pojasnil: "Vidljivost je zelo zelo slaba, predvsem zaradi veliko prahu, ki se je nabral na površini jezera in počasi pada pod vodo." Potapljač Matjaž Blažičje to potrdil:"Do pet metrov globine še nekakšna vidljivost do pol metra, po petih metrih globine pa je vidljivost nič."Med ulovom je tudi straniščna školjka. Janez Andrejc pa dodaja, da velikih odpadkov, kot so bile avtomobilske gume, razni veliki predmeti, že skoraj ni več, saj so jih v teh letih izločili iz vode in jih tudi sproti prinašajo iz vode.