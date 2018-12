Iz Božičkove tovarne v roke otrok več kot 1000 daril

Letos je v akciji sodelovalo 42 vrtcev in osnovnih šol iz kar 36 krajev širše celjske regije, ki so predlagali, da bi obdarili 1029 otrok. 33 prostovoljcev je zavihalo rokave in začetek decembra zagnalo Božičkovo tovarno daril. Ob koncu zbiranja daril so jih skupaj s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci iz celjske regije, razvozili na 414 naslovov in tako skupaj prevozili kar 1300 kilometrov."Polni smo vtisov s terena, ko smo otrokom pripeljali darila na dom. Slišali smo veliko žalostnih zgodb, saj starši z nami delijo misli, občutenja in dogodke, ki so jih zaznamovali v preteklih letih in spremenili njihova življenja: od izgube službe, stanovanjske stiske pa vse do smrti enega izmed staršev," je probleme staršev opisal Ninić in dodal, da starši svojo hvaležnost izrazijo s poslanimi sporočili in fotografijami nasmejanih otrok ob odpiranju daril, nekateri pa ob obisku podarijo malenkost, kot so domači piškoti in čaj.

K uresničevanju božičnega poslanstva so se pridružili tudi posamezniki, športniki, zavodi in več podjetij.