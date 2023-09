Le 19 držav se lahko pohvali z restavracijami, ki imajo tri Michelinove zvezdice in med njimi je zdaj tudi Slovenija. Poznavalci pravijo, da je to v kulinariki tako velik dosežek, kot je zlata olimpijska kolajna v športu. Po definiciji Michelinovega vodnika tri zvezdice označujejo tako vrhunsko restavracijo, da se zgolj zaradi nje splača odpraviti na potovanje. In na Kobariškem to že dolgo vedo, saj zaradi Ane Roš turisti tja prihajajo tudi z drugega konca sveta.