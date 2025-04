Iz cerkve ukradla štiri košare z velikonočnimi jedmi

V soboto malo pred 13.30 so bili policisti Policijske postaje Metlika obveščeni o tatvini košar z jedmi iz cerkve v okolici Metlike.

"Med izvajanjem aktivnosti za izsleditev storilcev so v naselju Dole prijeli 19-letnega osumljenca in 22-letno osumljenko," so sporočili novomeški policisti.

Košare z ukradenimi predmeti so jima policisti zasegli in jih vrnili oškodovancem. O kaznivem dejanju osumljencev bodo na Policijski upravi Novo mesto obvestili pristojno tožilstvo.