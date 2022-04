Iz česa je narejen vaš telefon in kaj potrebuje za brezhibno delovanje?

Ne najbolj okolju prijazno dejanje, kajne? A kar preštejte, koliko starih telefonov imate doma, in priznajte, da sodite v to skupino. Ste se kdaj vprašali, kaj vse vsebuje vsak telefon? Je okolju prijazen, zasnovan trajnostno ali ne?

#škatla

V majhni škatlici so zbrane vse komponente, ki so med seboj povezane. Rezultat je vrhunsko zmogljiv pametni telefon. Jeklo, plastika in aluminij so običajni materiali, ki sestavljajo telefon. Jeklo je nekoliko težje, plastika ima slabši odvod in upor, aluminij pa je popolna mešanica. Dobra kombinacija teže in odpornosti. Obstaja pa tudi okvir, ki je narejen iz Armor Aluminium – najmočnejšega aluminijastega okvirja, ki ga je izdelal Samsung. Zadnja stran telefona je lahko narejena iz različnih materialov, najboljši pa je stekleni pokrov. Corning® Gorilla® Glass Victus®+ steklo, ki odlikuje telefone Samsung, je čvrsto steklo, ki je nameščeno na sprednji in/ali zadnji strani. Poskrbi, da je telefon zaščiten pred nezaželjenimi praskami.

#matična plošča

Lahko jo imenujemo tudi srce naprave, saj je glavni element, ki omogoča, da se na zaslonu vse prikaže, tako kot želimo. Čipi so sestavljeni iz različnih kovin: silicija, germanija, aluminija, bakra, pa tudi različnih organskih ali kemičnih polimerov. Zmogljiv procesor izvaja vse izračune in operacije, ki opravljajo vaše zahtevane naloge. 4nm procesor na pametnem telefonu v pogonu deluje brezhibno, tudi v trenutkih največje obremenitve. Procesor poganja najnaprednejšo obdelavo umetne inteligence in tehnologije strojnega učenja pri napravah Samsung doslej. Shranjevanje vaših datotek je odvisno od velikosti pomnilnika, zagotovo pa modeli s 128 GB ali celo 256 GB ne bodo več predstavljali pogostih težav s “polnim” telefonom. Drugi pomnilnik je delovni oziroma RAM, ki skrbi da operacije delujejo tekoče. Z 8 GB RAM-a bo delo potekalo brez »zatikanj«.

#zaslon

Del telefona, kamor so večino čas uprte naše oči, je zaslon. Na voljo imamo LCD zaslone in tudi AMOLED, ki so najboljši, saj so svetlejši, imajo boljši kontrast in višjo ločljivost. Prilagodljiv zaslon Dynamic AMOLED 2x je zasnovan za igranje iger in gledanje vsebin - za kar najboljšo uporabniško izkušnjo. Pomembna je tudi frekvenca osveževanja, ki se s tradicionalnih 60 Hz povečuje na večje vrednosti, tudi do 120 Hz.