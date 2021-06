Iz dneva v dan bo bolj vroče, ob koncu tedna tudi do 35 stopinj Celzija

Le še en teden nas loči do najdaljšega dneva v letu in s tem tudi do začetka koledarskega poletja, temu primerno vse bolj poletno postaja tudi vreme. Že včeraj se je prvič letos nad 30 stopinj Celzija ogrelo na Primorskem, v tem tednu pa bomo prve letošnje tridesetice beležili tudi po nižinah preostalega dela države. Najtoplejši zrak se bo nad nami zadrževal ob koncu tedna, ko se bo lokalno ogrelo celo do 35 stopinj Celzija.

Od dolgega obdobja spremenljivega vremena, ko smo se praktično vsak dan srečevali z možnostjo nastanka popoldanskih ploh in neviht, se za nekaj časa poslavljamo. Nad Iberski polotok in Francijo že doteka vroč zrak iznad Sredozemlja in severozahodne Afrike, od tu pa se bo območje z visokimi temperaturami v prihodnjih dneh širilo tudi nad naše kraje.

icon-expand Prihodnji dnevi nam prinašajo stopnjevanje vročine. FOTO: Dreamstime

Nov teden se je pri nas sicer začel zelo sveže. Temperature so se marsikje spustile pod 10 stopinj, v Retjah v Loškem Potoku so bile ob sončnem vzhodu le 4 stopinje Celzija. Sveže jutro se bo nadaljevalo v sončen in prijetno topel dan. Popoldne se bo nad prisojnimi pobočji gora razvilo le nekaj plitvih kopastih oblakov, medtem ko ploh danes ne pričakujemo. Burja na Primorskem bo do sredine dneva večinoma ponehala, sredi dneva jo bo ob morju zamenjal maestral. Drugod bo pihal veter vzhodnih smeri, ki bo sprva šibak, sredi dneva pa se bo prehodno nekoliko okrepil. Prav po zaslugi vzhodnika bodo današnje popoldanske temperature nekoliko nižje od temperatur, ki smo jih beležili v preteklih dneh. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 27 stopinj Celzija, kakšna stopinja manj bo ob morju, drugod bo od 23 do 25 stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh se bo k nam širilo območje z zelo toplim afriško-sredozemskim zrakom, zato se bomo počasi vzpenjali po temperaturni lestvici. Že v sredo bodo temperature marsikje prvič letos segle do 30 stopinj Celzija, še nekoliko bolj vroče pa bo v drugi polovici tedna, ko se bo v večjem delu Slovenije ogrelo do 33, lokalno pa lahko celo do 35 stopinj Celzija. Sprva bo najbolj vroče na Primorskem, proti koncu tedna pa se bo težišče vročine preselilo nad vzhodno Slovenijo. Pod vplivom anticiklona se bo v tem tednu tudi v višinah zadrževal zelo topel zrak, kar bo preprečevalo večjo nevihtno aktivnost, nekaj neviht bo v drugi polovici tedna predvidoma nastalo le nad goratimi predeli zahodne in severne Slovenije. Podoben tip vremena bo lahko nad nami vztrajal tudi dalj časa.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com

Osvežitev bo marsikdo poiskal v morju Po tem, ko je sredi preteklega tedna morje v Kopru imelo že dobrih 23 stopinj Celzija, se je včeraj sredi dneva njegova temperatura znižala na le 19 stopinj Celzija. Vzrok za ohladitev je šibka burja, ki potiska toplo vodo stran od obale. V prihodnjih dneh bosta do izraza znova prišla obalna termična vetrova maestral in burin, zato se bo morje spet precej ogrelo.