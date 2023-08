Iz doline, odrezane od sveta, rešili nosečnico, ki je bila že čez rok

"Dobili smo nalogo od štaba, da gremo pogledat na eno kmetijo, kjer se nahaja ženska, ki je že čez rok," je pojasnil gorski reševalec Miha Primc. Skupaj z dvema gorskima reševalcema ter gasilcem se je odpravil v od sveta odrezano naselje Sveta Barbara nad Škofjo Loko, da bi rešili nosečnico v težavah.

"Doživel sem že marsikatere poplave, ampak česa takega pa res še ne," je dodal. Da bi prišli do nosečnice, pa je bilo vse prej kot preprosto. Dvakrat so reševalci morali skozi vodo, premagati reko in se povzpeti višje. Vendar ekipa ni razmišljala niti za sekundo, nosečnico je bilo preprosto treba rešiti.

"Ko razmišljaš za nazaj in ugotavljaš, kaj bi se lahko zgodilo... Bila sva privezana, ampak lahko bi naju odneslo in bi se drugače končalo," je dejal. No, na srečo ima ta zgodba srečen konec.