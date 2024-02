'Iz državne prioritete smo postali državni poden'

"Moji viri, ki jim povsem zaupam in ki nimajo razloga, da bi mi govorili neresnice, so mi povedali, da ZTM zelo verjetno v povezavi z neko institucijo, s katero sodeluje, pripravlja "vikend akcijo" diskreditacije proti meni in UKC-ju," je uvodoma takoj opozoril Samo Zver, ki je bil gost v oddaji 24UR Zvečer. Kot je nadaljeval, je to tudi pričakoval. "Mojo hčer je strah zame, sina tudi, partnerica je zaskrbljena," je nadaljeval.

Vendar, je poudaril, je sprejel to tveganje, ker je ocenil, da so razmere res nevzdržne. Pričakoval je, da bodo stvari razrešili, da se bo priznala krivica, vendar se je začela gonja proti njem. "Opozarjam, da tisto kar boste slišali, preverite prvo pri meni."

Kot največji paradoks pa označuje to, da on kot davkoplačevalec, ki plačuje presežke ZTM, ki jih ne bi smelo biti, v bistvu plačuje gonjo sam proti sebi. ZTM gre enostavno s svojo mantro naprej, je dejal Zver, nimajo argumentov, vsekakor pa je iluzorno pričakovati, da lahko pride do dogovora v 15 dneh, glede na to, da se v 14 letih niso uspeli dogovoriti.