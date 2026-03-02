Iz Dubaja: 'V zelo kratkem času se je vse obrnilo na glavo'

Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in odpovedi poletov je med potniki, ki so obtičali v Dubaju, po ocenah nekaj več kot 200 slovenskih turistov. Kakšnih 800 se jih domov ne more vrniti iz Azije in Oceanije, je za STA dejal generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević. Agencije pravijo, da so s potniki v stalnem stiku.

'Zelo smo se ustrašili'

"Včeraj popoldne in zvečer je bilo v Dubaju mirno, tako da smo že mislili, da se stvari umirjajo, ampak potem smo slišali danes okoli pol devete ure v okolici hotela Dubai Marina močno eksplozijo in smo se zelo ustrašili," je sporočil Andrej Klemenak s turistične agencije Pozejdon. Gosti so na varnem, hotel podaljšujejo vsak dan sproti, je še povedal. Z njegovo agencijo je v Dubaj odpotovalo 53 Slovencev.

Poudaril je, da je bilo rečeno, da Emirati krijejo nastanitve in hrano za vse potnike, ki nimajo letov, ampak gre le za potnike v emiratu Abu Dabi in tiste, ki imajo lete z nacionalnim letalskim prevoznikom, torej za lete Emirates in First Flight Dubai, s čimer imajo trenutno nekaj težav.

'Najprej smo pozitivno naravnani, nato spet v strahu, ker nikoli ne veš, kdaj bo počilo'

Stike imajo z veleposlanico. "Ljudje najbolj pričakujejo, da bo EU oz. Slovenija nekaj naredila po tem, ko bo zračni prostor odprt in da nas bo po hitrem postopku spravila domov. To me ves čas sprašujejo. Veliko informacij nimam, zračni prostor ostaja zaprt. Ko se odpre, pa pričakujejo, da se bo hitro premaknilo, da ne bomo še 14 dni čakali na komercialni let, ker na lete čaka tako veliko število ljudi," pojasni Klemenak. "Nismo zdaj na neki destinaciji, kjer bi se lahko sončili pa kopali, plaže so zaprte, ker nikoli ne veš, kaj bo od kod prineslo," opiše tamkajšnje vzdušje. "Najprej smo pozitivno naravnani, pa potem spet v strahu, ker nikoli ne veš, kje bo kaj počilo," dodaja. Ta noč je bila dokaj mirna, prejšnja pa "katastrofa" zaradi dronov in pokanja, pravi. Tako da so se uspeli dokaj naspati, vendar je zjutraj ponovno v bližini počilo. Lokalne oblasti pa so z informacijami zelo skope, pravi, obvestijo jih, kdaj naj gredo v hotel, v primeru večje nevarnosti pa prejmejo SMS-sporočilo.

'Alarmi so zvonili, ljudje v hotelu so panično tekali naokoli'

Tina Ojsteršek je z družino – med njimi z otroki, starimi 15, 11 in 2 leti – obtičala v Dubaju. "Dogajanje iz sobote na nedeljo je bilo res kaotično. Alarmi so zvonili, ljudje v hotelu so panično tekali naokoli. V zelo kratkem času se je vse obrnilo na glavo. Mi smo še veselo uživali pri Burj Khalifi, ko smo videli rakete, kmalu za tem pa so nas iz letalske družbe klicali, da je let odpovedan in da naj spremljamo dogajanje," pripoveduje. Ob tem je čutila napetost in skrb, predvsem med družinami z otroki in turisti, ki niso vedeli, kako se bodo stvari razpletle. Pravi, da se zdaj zadeve umirjajo. "Stanje je trenutno mirno, čeprav je na ulicah res dosti manj ljudi kot običajno. Šole so zaprte, veliko zaposlenih dela od doma, nekatere storitve delujejo v omejenem obsegu. Kljub temu ni več občutiti panike, ki je bila prisotna ob koncu tedna. Trgovine so odprte in preskrba je normalna, tako da za te stvari ni težav," pove. Nazaj bi morali leteti v torek, vendar je prvi možen let po zadnjih informacijah predviden šele 8. marca. "To nam kot družini s tremi otroki predstavlja kar velik izziv, saj moramo prilagoditi načrte in podaljšati bivanje. Otrokom skušamo situacijo predstaviti mirno in jim dati občutek varnosti, čeprav je tudi za naju kot starša to stresno, predvsem zame," je še dejala. Vendar pa imajo občutek, da so pristojni situacijo vzeli resno in da skušajo ohraniti red. "Ljudje so previdni, a mirni," pravi. Upajo, da se bodo razmere še naprej izboljševale in da se bodo lahko čim prej varno vrnili domov.

Koliko jih je obtičalo?

Kovčki FOTO: Shutterstock

Kot je izpostavil generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mrvaljević, točnega števila, koliko ljudi je obtičalo, nimajo. "Čakamo, da nam jih turistične agencije posredujejo. Nekatere te podatke držijo bolj zase. Ampak takšna je naša približna ocena," je dodal. Mrvaljević je pojasnil, da je vojna višja sila. To posledično pomeni, da bodo potniki kakršne koli dodatne stroške nosili sami. "V vojnih razmerah odpove zakonska zaščita, ki jo evropska zakonodaja nudi," je opozoril. Večina 800 gostov, ki se jih domov ne more vrniti iz Azije in Oceanije, je individualnih gostov. Zanje imajo podatek, da so kupili aranžmaje oz. letalske vozovnice. Potniki, ki so obtičali, so na poti z destinacij, kot so Avstralija, Indonezija, Hongkong in Maldivi, in so kupili vozovnice bližnjevzhodnih letalskih prevoznikov, je povedal. Večina gostov, ki so bili na organiziranih izletih, pa se je po njegovih podatkih že vrnila domov. Združenje je v stalnem stiku s pristojnimi organi iz Slovenije in drugih držav. A kot je izpostavil Mrvaljević, v državah, kjer je zaprt zračni prostor oz. tudi nekatere kopenske meje, ni veliko alternativ.

'Mesta bi se za nekatere lahko sprostila v torek ali sredo'

"Za potnike, ki so zunaj območja vojne, se iščejo alternativni prevozi. Kjer lahko, jih že pošiljamo domov, ostali še čakajo," je dejal. Nekaj težav povzroča tudi birokracija. Za goste z Maldivov je treba za vstop v Indijo urediti elektronski vizum, je navedel. "Veliko je različnih zadev, ki se operativno rešujejo in so rešljive," je povedal. Za potnike, ki so obtičali v Dubaju, se je dubajska vlada odločila, da jim pokrije stroške bivanja. Medtem pa čakajo na priložnost, da bodo lahko poleteli domov. To bo verjetno trajalo nekaj dni. "Po nekaterih informacijah bi se mesta za nekatere lahko sprostila v torek ali sredo," je še dejal Mrvaljević. V turistični agenciji Palma so STA povedali, da so s svojimi potniki v stalnem stiku. "Vsem našim potnikom je na voljo 24-urna asistenca, to jim nudijo tako naši vodniki, predstavniki in lokalni partnerji, s katerimi smo ves čas v stiku," so dodali. Sodelujejo tudi s konzularnimi predstavništvi Slovenije in EU.

Letališče FOTO: Shutterstock