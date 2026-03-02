Naslovnica
Slovenija

Iz Dubaja: 'V zelo kratkem času se je vse obrnilo na glavo'

Dubaj, 02. 03. 2026 09.36 pred 4 minutami 6 min branja 24

Avtor:
Neža Mlakar STA
Letala FlyDubai

Zračni prostor nad Bližnjim vzhodom ostaja zaprt, številni Slovenci v Dubaju pa se sprašujejo, ali se bodo po odprtju hitro vrnili domov ali bodo morali še čakati. Na lete namreč čaka ogromno število ljudi. "Alarmi so zvonili, ljudje v hotelu so panično tekali naokoli. V zelo kratkem času se je vse obrnilo na glavo," pa dogajanje iz sobote na nedeljo opisuje mama, ki je tam obtičala z možem in tremi otroki.

Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in odpovedi poletov je med potniki, ki so obtičali v Dubaju, po ocenah nekaj več kot 200 slovenskih turistov. Kakšnih 800 se jih domov ne more vrniti iz Azije in Oceanije, je za STA dejal generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević. Agencije pravijo, da so s potniki v stalnem stiku.

'Zelo smo se ustrašili'

"Včeraj popoldne in zvečer je bilo v Dubaju mirno, tako da smo že mislili, da se stvari umirjajo, ampak potem smo slišali danes okoli pol devete ure v okolici hotela Dubai Marina močno eksplozijo in smo se zelo ustrašili," je sporočil Andrej Klemenak s turistične agencije Pozejdon. Gosti so na varnem, hotel podaljšujejo vsak dan sproti, je še povedal. Z njegovo agencijo je v Dubaj odpotovalo 53 Slovencev.

Preberi še Panika na dubajskem letališču in (slovenski) potniki brez odgovorov

Poudaril je, da je bilo rečeno, da Emirati krijejo nastanitve in hrano za vse potnike, ki nimajo letov, ampak gre le za potnike v emiratu Abu Dabi in tiste, ki imajo lete z nacionalnim letalskim prevoznikom, torej za lete Emirates in First Flight Dubai, s čimer imajo trenutno nekaj težav.

'Najprej smo pozitivno naravnani, nato spet v strahu, ker nikoli ne veš, kdaj bo počilo'

Stike imajo z veleposlanico. "Ljudje najbolj pričakujejo, da bo EU oz. Slovenija nekaj naredila po tem, ko bo zračni prostor odprt in da nas bo po hitrem postopku spravila domov. To me ves čas sprašujejo. Veliko informacij nimam, zračni prostor ostaja zaprt. Ko se odpre, pa pričakujejo, da se bo hitro premaknilo, da ne bomo še 14 dni čakali na komercialni let, ker na lete čaka tako veliko število ljudi," pojasni Klemenak.

"Nismo zdaj na neki destinaciji, kjer bi se lahko sončili pa kopali, plaže so zaprte, ker nikoli ne veš, kaj bo od kod prineslo," opiše tamkajšnje vzdušje. "Najprej smo pozitivno naravnani, pa potem spet v strahu, ker nikoli ne veš, kje bo kaj počilo," dodaja. Ta noč je bila dokaj mirna, prejšnja pa "katastrofa" zaradi dronov in pokanja, pravi. Tako da so se uspeli dokaj naspati, vendar je zjutraj ponovno v bližini počilo. Lokalne oblasti pa so z informacijami zelo skope, pravi, obvestijo jih, kdaj naj gredo v hotel, v primeru večje nevarnosti pa prejmejo SMS-sporočilo.

Preberi še Slovenci v Dubaju: Sredi noči smo dobili opozorilo, da se moramo skriti

'Alarmi so zvonili, ljudje v hotelu so panično tekali naokoli'

Tina Ojsteršek je z družino – med njimi z otroki, starimi 15, 11 in 2 leti – obtičala v Dubaju. "Dogajanje iz sobote na nedeljo je bilo res kaotično. Alarmi so zvonili, ljudje v hotelu so panično tekali naokoli. V zelo kratkem času se je vse obrnilo na glavo. Mi smo še veselo uživali pri Burj Khalifi, ko smo videli rakete, kmalu za tem pa so nas iz letalske družbe klicali, da je let odpovedan in da naj spremljamo dogajanje," pripoveduje. Ob tem je čutila napetost in skrb, predvsem med družinami z otroki in turisti, ki niso vedeli, kako se bodo stvari razpletle.

Pravi, da se zdaj zadeve umirjajo. "Stanje je trenutno mirno, čeprav je na ulicah res dosti manj ljudi kot običajno. Šole so zaprte, veliko zaposlenih dela od doma, nekatere storitve delujejo v omejenem obsegu. Kljub temu ni več občutiti panike, ki je bila prisotna ob koncu tedna. Trgovine so odprte in preskrba je normalna, tako da za te stvari ni težav," pove.

Nazaj bi morali leteti v torek, vendar je prvi možen let po zadnjih informacijah predviden šele 8. marca. "To nam kot družini s tremi otroki predstavlja kar velik izziv, saj moramo prilagoditi načrte in podaljšati bivanje. Otrokom skušamo situacijo predstaviti mirno in jim dati občutek varnosti, čeprav je tudi za naju kot starša to stresno, predvsem zame," je še dejala.

Vendar pa imajo občutek, da so pristojni situacijo vzeli resno in da skušajo ohraniti red. "Ljudje so previdni, a mirni," pravi. Upajo, da se bodo razmere še naprej izboljševale in da se bodo lahko čim prej varno vrnili domov.

Koliko jih je obtičalo?

Kovčki
Kovčki
FOTO: Shutterstock

Kot je izpostavil generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mrvaljević, točnega števila, koliko ljudi je obtičalo, nimajo. "Čakamo, da nam jih turistične agencije posredujejo. Nekatere te podatke držijo bolj zase. Ampak takšna je naša približna ocena," je dodal.

Mrvaljević je pojasnil, da je vojna višja sila. To posledično pomeni, da bodo potniki kakršne koli dodatne stroške nosili sami. "V vojnih razmerah odpove zakonska zaščita, ki jo evropska zakonodaja nudi," je opozoril.

Večina 800 gostov, ki se jih domov ne more vrniti iz Azije in Oceanije, je individualnih gostov. Zanje imajo podatek, da so kupili aranžmaje oz. letalske vozovnice.

Potniki, ki so obtičali, so na poti z destinacij, kot so Avstralija, Indonezija, Hongkong in Maldivi, in so kupili vozovnice bližnjevzhodnih letalskih prevoznikov, je povedal.

Večina gostov, ki so bili na organiziranih izletih, pa se je po njegovih podatkih že vrnila domov.

Združenje je v stalnem stiku s pristojnimi organi iz Slovenije in drugih držav. A kot je izpostavil Mrvaljević, v državah, kjer je zaprt zračni prostor oz. tudi nekatere kopenske meje, ni veliko alternativ.

'Mesta bi se za nekatere lahko sprostila v torek ali sredo'

"Za potnike, ki so zunaj območja vojne, se iščejo alternativni prevozi. Kjer lahko, jih že pošiljamo domov, ostali še čakajo," je dejal. Nekaj težav povzroča tudi birokracija. Za goste z Maldivov je treba za vstop v Indijo urediti elektronski vizum, je navedel. "Veliko je različnih zadev, ki se operativno rešujejo in so rešljive," je povedal.

Za potnike, ki so obtičali v Dubaju, se je dubajska vlada odločila, da jim pokrije stroške bivanja. Medtem pa čakajo na priložnost, da bodo lahko poleteli domov. To bo verjetno trajalo nekaj dni. "Po nekaterih informacijah bi se mesta za nekatere lahko sprostila v torek ali sredo," je še dejal Mrvaljević.

V turistični agenciji Palma so STA povedali, da so s svojimi potniki v stalnem stiku. "Vsem našim potnikom je na voljo 24-urna asistenca, to jim nudijo tako naši vodniki, predstavniki in lokalni partnerji, s katerimi smo ves čas v stiku," so dodali. Sodelujejo tudi s konzularnimi predstavništvi Slovenije in EU.

Letališče
Letališče
FOTO: Shutterstock

V turistični agenciji Shappa na spornih območjih nimajo potnikov, nekaj skupin imajo predvsem na Zanzibarju in na Maldivih, ki se zaradi zaprtih letališč predvsem v Dubaju in Dohi ne morejo vrniti domov, so povedali za STA.

Tudi v potovalni agenciji Svet križarjenj so v stiku s partnerji, letalskimi prevozniki in lokalnimi predstavniki ter sproti preverjajo uradne informacije. "Vsem, ki ste na poti ali čakate na nadaljnja navodila, priporočamo, da redno spremljate obvestila prevoznika in ostanete dosegljivi," so navedli za časnik Večer.

Podobno so za časnik povedali v turistični agenciji Sonček. Razmere spremljajo in so v stiku s potniki, ki bi se morali v Slovenijo vračati prek Dubaja. Potnikom nudijo podporo pri iskanju alternativnih povezav in usklajujejo nadaljnje korake z letalskimi družbami in hotelirji, so dodali.

V potovalni agenciji Sanjski oddih svoje stranke prav tako obveščajo o trenutnih razmerah. Potnikom, ki so v Dubaju, odsvetujejo odhod na letališče, saj operativnih letov trenutno ni, na terminalih pa prihaja do povečane gneče, navaja Večer. "Letalske družbe, med njimi Emirates, Flydubai in Turkish Airlines, potnike pozivajo, naj ostanejo v svojih namestitvah in redno spremljajo obvestila prek uradnih aplikacij ter komunikacijskih kanalov. Več evropskih prevoznikov, med drugim Lufthansa, KLM in Wizz Air, so polete v regijo že odpovedali za več dni vnaprej," so dodali za časnik.

Policisti bodo stavkali

Na gorenjski in štajerski avtocesti znova tekoče

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
02. 03. 2026 12.57
Zakaj folk sploh hodi v Dubai? 🐑🐑🐑
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
02. 03. 2026 12.57
Res je, da je presenečenje, da se rakete meče na UAE, Saudijce in Bahrain in tako dalje. Ameri in Izraelci so mislili, da bo samo Izrael dobil kake rakete. Pol pa dalje: kakšnega voditelja države imaš, da gre riskirat življenja lastnih državljanov...S tem, da so pogajanja v teku. Iran je ponorel, ker so takoj zbombali predsedniško palačo in ubili onega ajatolo. E Iranci, prihaja vam Mcdonalds, MAstercard, Visa, debeli boste in zapufani...pa pokradl vam bojo vse,, za narodov blagor in demokracijo.
Odgovori
0 0
Peni Stojanović
02. 03. 2026 12.57
so bila opozorila ne se cmeravzat zdej
Odgovori
+2
2 0
Rde?a pesa in hren
02. 03. 2026 12.55
Tako ja ta sprijeni Dubaj je zatočišče za raznorazne kvaliz influencere, kvalzi podjetnike, ki jijm je puščevski pesek do sedaj grel tazadnjo. Fajn je, da vidijo, kaj j erealno življenje. Samo ne mi trobit pa cvilit sedaj ko so vas polne hlače.
Odgovori
+3
3 0
knap11
02. 03. 2026 12.55
Zaradi mene lahko zelo premožni turisti in influencerke kar tam ostanejo. Se je najmanj mesec dni vedelo in pričakovalo, da bo v arabskih državah prišlo do te situacije, oni pa lahkomiselni kot so rinejo v možno območje velikih težav. Pa si naj jih sedaj kar sami rešujejo in ne na stroška nas poštenih davkoplačevalcev.
Odgovori
+2
2 0
Lara1234567
02. 03. 2026 12.57
Za bivanje v Dubaju ni treba, da si premožen turist. Te v jesenskem času cenovno pride enako kot Hrvatska za en teden.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
02. 03. 2026 12.53
Epstein koalicija bo vse obrnila na glavo,samo da se zaščiti Donald
Odgovori
+2
2 0
Finfer
02. 03. 2026 12.46
V dubai so se skrili samo razni tajkuni in influencerji ter prevaranti z nakradenim denarjem tako da ne bo nobene škode če ga celega sbombardirajo tako da bodo banditi ki so kradli poštenim ljudem izgubili vse kar so nakradli !!
Odgovori
+6
6 0
FreedomMan
02. 03. 2026 12.37
Ko treba plačati državi davek od zaslužka potem je Slovenija država komunajzarska luknja... ko pa sedaj potrebujejo pomoč od države potem pa please help. To seveda ne velja za vse ljudi tam, večina je normalnih ljudi...velja pa za te business, enterpreneur, bitkojn, lajfkauč bleferje.
Odgovori
+4
5 1
Pajo_36
02. 03. 2026 12.55
Točno tako ! Ko vpijejo, ker so preusmerili keš na kake otoke, pol je pa treba dat miljone v podjetja, takrat je to spodbuda. Spodbuda delavcem zakonska je pa takoj komunizem. SIJ je že poleti dobil mega miljone, ampak je to stroga tajna.
Odgovori
+1
1 0
kle21
02. 03. 2026 12.34
pa dobro no, počitnice so bile zdaj 14 dni..a če bi šli pa smučat za par jurjev v Avstrijo/Ita, bi bilo pa OK. Eni so pač šli v tople kraje. SKoraj neverjetno, kako ste nekateri nerazgledani in ozkogledni. Pa v jok in na drevo, ko stojite v koloni do Kopra..
Odgovori
+1
2 1
Jezna lepookica
02. 03. 2026 12.30
Lepo, da bodo stroške hotelov krili domačini. Slovenci, ki tam delajo in živijo pravijo, da ni treba vsemu verjet ampak samo preverjenim informacijam.Je nevarno ampak ni panike in vsi posnetki niso resnični....
Odgovori
+3
3 0
FreedomMan
02. 03. 2026 12.26
Od močnega pokanja lahko influenserkam počijo silikoni in jim izniči ves botoks, plus stranke oz. prijatelji ne morejo priti na obisk, zadeve so resne.
Odgovori
+5
6 1
ZMERNI DESNIČAR
02. 03. 2026 12.25
Če vam kaj pomaga Tanja je že izrazila zaskrbljenost tako da pomoč bo kmalu na poti
Odgovori
+9
9 0
FreedomMan
02. 03. 2026 12.32
To so vse sposobni biznismeni in desničarji oni ne rabijo pomoči države, oni rabijo taxfree environment
Odgovori
+0
3 3
ZMERNI DESNIČAR
02. 03. 2026 12.38
pusti moje primiru ;)
Odgovori
+1
1 0
periot22
02. 03. 2026 12.11
Ko jih boste pripeljali v Slovenijo pa vsakemu račun da plača sam ker v Sloveniji je ogromno bolnih ki nujno rabijo denar pa ga država ne da!!!!!!!!
Odgovori
+4
5 1
Kozorog123
02. 03. 2026 12.09
Dejte odpret Dubai5 in Dubai10, da omogočimo Slovenskim starletam in bogatim Slovencem povratek v domovino :)
Odgovori
+5
8 3
Kozorog123
02. 03. 2026 12.11
Jim bomo plačali stroške aviona na tak način, kot smo takrat uspešni podjetnici in igralki Ini, ki je bila tako uspešna, da tudi za avionsko karto in hrano ni prišparala :)
Odgovori
+5
5 0
Slash
02. 03. 2026 11.58
Ubogi naši bogati turisti !
Odgovori
+6
10 4
Pedro Lopez
02. 03. 2026 12.10
Se mi smilite taki osebki, kot si ti. A res misliš, da moraš biti bogat za dopust izven Hrvaške. Če ti nimaš za burek, ni za to kriv noben drug, kot ti sam.
Odgovori
+2
6 4
Lara1234567
02. 03. 2026 12.22
Haha bravo, super napisano. Pusti Janeza v njegovi ljepi.
Odgovori
-2
0 2
progresivnidaveknastanovanja
02. 03. 2026 11.57
naj nas obveščajo kako je vsak njihov turist doživel vsako odvrženo bombo, to nas res zanima. Naj vsak pove kako se je slišalo in če je že kdaj slišal tako glasen pok.
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
