Iz evropske v državno politiko? 'Okoliščine me prepričujejo, da se za to odločim'

Čez dobro leto bodo v Sloveniji potekale parlamentarne volitve. Že dlje časa se ugiba, ali bo na njih nastopil tudi Vladimir Prebilič, trenutni evropski poslanec in nekdanji župan Kočevja. "Če bi me vprašali pred tremi meseci, bi verjetno z večjo gotovostjo zatrdil, da ne," o vstopu v državno politiko pravi Prebilič. Dopušča sicer dve možnosti, in sicer da kandidira kot član stranke Vesna ali s svojo lastno stranko.