Iz fontane piva želijo ustvariti franšizo

Če so se pred dvema letoma, dva meseca po odprtju fontane piva v Žalcu, lahko pohvalili s 40.000 obiskovalci, so jih do sedaj našteli že 400.000. A apetiti Žalca so se povečali. Ne samo več obiskovalcev, želijo si ustvariti pravo franšizo in Zeleno zlato prodati v tujino. Kot pravijo, je zanimanja ogromno. Vse tja do Amerike.