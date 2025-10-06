Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Iz gorá so jih razvažali

Kranj, 06. 10. 2025 16.45 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
6

Po poslabšanju vremenskih razmer v noči na nedeljo je v bivakih in planinskih kočah v slovenskem visokogorju ostalo ujetih več planincev, ki zaradi zapadlega snega niso mogli varno sestopiti. Tako so v nedeljo gorski reševalci in helikopter v dolino pripeljali nekaj pohodnikov s Prehodavcev, Grintovca in Skute, v ponedeljek pa še s Kredarice.

Kot je novinarjem pojasnil podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) Miha Primc, so gorski reševalci v nedeljo in danes posredovali v več intervencijah.

Preberi še Iz zimske pravljice v kalvarijo: visok sneg in srhljiv krik PLAAAAZ!!

Največ jih je bilo angažiranih pri reševanju skupine sedmih Hrvatov, ki jih je v nedeljo pod Toscem presenetil snežni plaz. V iskalni akciji so enega umrlega našli v nedeljo, druga dva pa danes. Štiri preživele so nepoškodovane pospremili v dolino.

Preberi še Viki Grošelj o hrvaških planincih: Težko bi rekel, da so ravnali brezglavo

Reševalci so v nedeljo med dostopanjem do območja plazu pod Toscem naleteli tudi na dva madžarska državljana, ki sta prav tako sestopala iz Vodnikovega doma, in ju varno pospremili v dolino.

Preberi še Snežni plaz zasul planince: enega našli mrtvega, dva še pogrešana

Obtičali zaradi snega

Zaradi snežnih razmer so gorski reševalci imeli hkrati še nekaj drugih intervencij oziroma reševanj tako tujih kot slovenskih planincev iz bivakov in planinskih koč.

Po dve do tri osebe so ostale ujete na Prehodavcih, pod Grintovcem in pod Skuto. Nekatere so v nedeljo dolino prepeljali s helikopterjem, druge so gorski reševalci v dolino pospremili na klasičen način.

Okoli 20 pohodnikov je zaradi snežnih razmer obtičalo na Kredarici. Svetovali so jim, naj zaradi nevarnosti ne sestopajo in jim povedali, da jih bo zjutraj pobral helikopter. Tako se je tudi zgodilo in sedaj so že vsi varno v dolini, je povedal Primc.

Gorski reševalci nimajo podatkov, koliko ljudi je še ostalo v gorah. Nekaj vozil so še opazili na izhodiščih, vendar ne vedo, ali so ljudje po kočah ali kje drugje. "Ni nam bilo javljeno, da bi kdorkoli še potreboval pomoč, tako da bodo planinci očitno sami sestopali ali pa počakali na boljše razmere," je povedal Primc.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili v nedeljo zjutraj obveščeni tudi o gorski nesreči na poti Tomčeva koča-Roblekov dom, kjer je na 41-letno tujo planinko pod težo snega padlo drevo in jo poškodovalo. Pomoč so ji na kraju nudili radovljiški gorski reševalci, ki so jo transportirali do Poljške koče. Tam jo je prevzelo zdravstveno osebje in prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Preberi še Drevo padlo na glavo planinke, urgentno so jo prepeljali v UKC

Kot je opozoril Primc, trenutne razmere niso primerne za obisk visokogorja. "Novega snega je bilo veliko in to na neustrezno podlago, saj je spodaj trava in je še toplo, zato še naprej ostaja nevarnost plazov," je poudaril.

Debelina snežne odeje je na različnih območjih zelo različna, saj so lokalno padle večje količine padavin. Tako je denimo na Kredarici manj snega kot na območju, kjer so se ponesrečili hrvaški planinci, čeprav leži na višji nadmorski višini, je še pojasnil Primc.

planinci vreme sneg ujeti reševalci helikopter
Naslednji članek

Iz zimske pravljice v kalvarijo: visok sneg in srhljiv krik PLAAAAZ!!

SORODNI ČLANKI

Iz zimske pravljice v kalvarijo: visok sneg in srhljiv krik PLAAAAZ!!

Viki Grošelj o hrvaških planincih: Težko bi rekel, da so ravnali brezglavo

Drevo padlo na glavo planinke, urgentno so jo prepeljali v UKC

Več planincev obtičalo v gorah: 'Nekateri bodo ostali ujeti še kakšen dan'

Snežni plaz zasul planince: enega našli mrtvega, dva še pogrešana

Zaslišal je pok in vse tri je odnesel plaz: 35-letnik in 27-letnica poškodovana

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kryptix
06. 10. 2025 17.08
Jih razumem...smilijo pa se mi ne. Pač to vam je lajf ampak ob izgubi prijatelja z istim hobijem ne jokat krokodiljih solz.
ODGOVORI
0 0
Kuki_9
06. 10. 2025 17.06
+1
Musarjeva in Golob se naj že enkrat zavzameta za gorske reševalce, ona dva rit ne premakneta za par sto evrov, oni pa brezplačno v tako nevarne razmere
ODGOVORI
1 0
Kuki_9
06. 10. 2025 17.07
Plačljivo naj vse to postane, nismo mi humanitarna država
ODGOVORI
0 0
Boka972
06. 10. 2025 17.03
+1
Napoved je bila slaba. Ne vem kako tega ne preveriš preden se odpraviš v hribe. Razumem, da te na morju sreča nevihta, pa tudi v hribih kdaj, to je pa res nerazumljivo.
ODGOVORI
1 0
galeon
06. 10. 2025 17.08
Če znaš na morju brat oblake in spremljat tlak boš vedno vedel, kaj se bo zgodilo. Te ovce od turistov pa imajo v glavi samo narcisnost in hvalo pred znanci kako so nekje bili. Prav jim je.
ODGOVORI
0 0
galeon
06. 10. 2025 17.02
+2
Nobene potrebe ni bilo. Gor bi čakal.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256