Iz gorá so jih razvažali

Po poslabšanju vremenskih razmer v noči na nedeljo je v bivakih in planinskih kočah v slovenskem visokogorju ostalo ujetih več planincev, ki zaradi zapadlega snega niso mogli varno sestopiti. Tako so v nedeljo gorski reševalci in helikopter v dolino pripeljali nekaj pohodnikov s Prehodavcev, Grintovca in Skute, v ponedeljek pa še s Kredarice.

Kot je novinarjem pojasnil podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) Miha Primc, so gorski reševalci v nedeljo in danes posredovali v več intervencijah.

Največ jih je bilo angažiranih pri reševanju skupine sedmih Hrvatov, ki jih je v nedeljo pod Toscem presenetil snežni plaz. V iskalni akciji so enega umrlega našli v nedeljo, druga dva pa danes. Štiri preživele so nepoškodovane pospremili v dolino.

Reševalci so v nedeljo med dostopanjem do območja plazu pod Toscem naleteli tudi na dva madžarska državljana, ki sta prav tako sestopala iz Vodnikovega doma, in ju varno pospremili v dolino.

Obtičali zaradi snega

Zaradi snežnih razmer so gorski reševalci imeli hkrati še nekaj drugih intervencij oziroma reševanj tako tujih kot slovenskih planincev iz bivakov in planinskih koč. Po dve do tri osebe so ostale ujete na Prehodavcih, pod Grintovcem in pod Skuto. Nekatere so v nedeljo dolino prepeljali s helikopterjem, druge so gorski reševalci v dolino pospremili na klasičen način. Okoli 20 pohodnikov je zaradi snežnih razmer obtičalo na Kredarici. Svetovali so jim, naj zaradi nevarnosti ne sestopajo in jim povedali, da jih bo zjutraj pobral helikopter. Tako se je tudi zgodilo in sedaj so že vsi varno v dolini, je povedal Primc.

icon-expand FOTO: GRS Bohinj

icon-expand FOTO: GRS Bohinj

icon-expand FOTO: GRS Bohinj

icon-expand FOTO: GRS Bohinj





Reševalci so se morali odpraviti v visokogorje icon-picture-layer-2 1 / 4

Gorski reševalci nimajo podatkov, koliko ljudi je še ostalo v gorah. Nekaj vozil so še opazili na izhodiščih, vendar ne vedo, ali so ljudje po kočah ali kje drugje. "Ni nam bilo javljeno, da bi kdorkoli še potreboval pomoč, tako da bodo planinci očitno sami sestopali ali pa počakali na boljše razmere," je povedal Primc. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili v nedeljo zjutraj obveščeni tudi o gorski nesreči na poti Tomčeva koča-Roblekov dom, kjer je na 41-letno tujo planinko pod težo snega padlo drevo in jo poškodovalo. Pomoč so ji na kraju nudili radovljiški gorski reševalci, ki so jo transportirali do Poljške koče. Tam jo je prevzelo zdravstveno osebje in prepeljalo v zdravstveno ustanovo.