Iz Gospića začeli odvažati 650 ton nezakonito odloženih odpadkov

Vreče z odpadki naj bi z odlagališča odstranili v 45 dneh. Hrvaški sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost je zagotovil, da so njihovo vsebino večkrat analizirali in ugotovili, da gre za nenevarne odpadke. "Pomembno je poudariti, da bodo odpadke iz vsake pošiljke, ki ne bo izpolnjevala fizikalno-kemijskih pogojev za sprejem v cementarno, odstranili v eni od poznejših faz sanacije," je za hrvaško javno radiotelevizijo v ponedeljek poudarila Maša Golubičić iz sklada.

Nezakonito odlagališče v Gospiću FOTO: Bobo

Odločitev vlade, da 650 ton odpadkov uporabijo kot nadomestno gorivo v cementarnah v istrskem Koromačnu in Našicah na vzhodu države, je sprožila nasprotovanje v Istri. Prebivalci Koromačna nasprotujejo sežiganju odpadkov v tamkajšnji cementarni, vladi pa očitajo, da je odločitev sprejela brez ustreznega dialoga z lokalno skupnostjo. Poleg zakopanih odpadkov in odpadkov v vrečah je na lokaciji še okoli 4500 ton razsutih odpadkov z nevarnimi lastnostmi ter približno 6000 ton odpadkov v objektih in silosih. Večina odpadkov, okoli 33.000 ton, je zakopanih.

Nezakonito odlagališče v Gospiću FOTO: Bobo

Na območju nezakonitega odlagališča medtem potekajo tudi druga sanacijska dela. Začasno prekrivajo zakopane odpadke in pripravljajo odstranitev razsutih odpadkov, načrtujejo pa tudi trajno sanacijo zakopanih odpadkov. Civilne pobude opozarjajo, da javnost še vedno nima vpogleda v najnovejše analize odpadkov niti dovolj informacij o tem, kdo jih je pripeljal v Gospić in kdo bo odgovarjal za nastalo škodo. Prebivalci opozarjajo tudi na neprijeten vonj in dejstvo, da v Gospiću ni merilne postaje za kakovost zraka.

Nezakonito odlagališče v Gospiću FOTO: Bobo