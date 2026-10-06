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Iz Gospića začeli odvažati 650 ton nezakonito odloženih odpadkov

Gospić, 06. 10. 2026 15.03 pred 6 urami 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Nezakonito odlagališče v Gospiću

V Gospiću so v ponedeljek začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44.000 ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bodo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo.

Vreče z odpadki naj bi z odlagališča odstranili v 45 dneh. Hrvaški sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost je zagotovil, da so njihovo vsebino večkrat analizirali in ugotovili, da gre za nenevarne odpadke.

"Pomembno je poudariti, da bodo odpadke iz vsake pošiljke, ki ne bo izpolnjevala fizikalno-kemijskih pogojev za sprejem v cementarno, odstranili v eni od poznejših faz sanacije," je za hrvaško javno radiotelevizijo v ponedeljek poudarila Maša Golubičić iz sklada.

Nezakonito odlagališče v Gospiću
Nezakonito odlagališče v Gospiću
FOTO: Bobo

Odločitev vlade, da 650 ton odpadkov uporabijo kot nadomestno gorivo v cementarnah v istrskem Koromačnu in Našicah na vzhodu države, je sprožila nasprotovanje v Istri. Prebivalci Koromačna nasprotujejo sežiganju odpadkov v tamkajšnji cementarni, vladi pa očitajo, da je odločitev sprejela brez ustreznega dialoga z lokalno skupnostjo.

Poleg zakopanih odpadkov in odpadkov v vrečah je na lokaciji še okoli 4500 ton razsutih odpadkov z nevarnimi lastnostmi ter približno 6000 ton odpadkov v objektih in silosih. Večina odpadkov, okoli 33.000 ton, je zakopanih.

Nezakonito odlagališče v Gospiću
Nezakonito odlagališče v Gospiću
FOTO: Bobo

Na območju nezakonitega odlagališča medtem potekajo tudi druga sanacijska dela. Začasno prekrivajo zakopane odpadke in pripravljajo odstranitev razsutih odpadkov, načrtujejo pa tudi trajno sanacijo zakopanih odpadkov.

Civilne pobude opozarjajo, da javnost še vedno nima vpogleda v najnovejše analize odpadkov niti dovolj informacij o tem, kdo jih je pripeljal v Gospić in kdo bo odgovarjal za nastalo škodo. Prebivalci opozarjajo tudi na neprijeten vonj in dejstvo, da v Gospiću ni merilne postaje za kakovost zraka.

Nezakonito odlagališče v Gospiću
Nezakonito odlagališče v Gospiću
FOTO: Bobo

Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Največ jih je odloženih v Gospiću v Liki, kjer je nedavna analiza zagrebške geotehniške fakultete pokazala onesnaženje tal in podzemnih voda ter tveganje za okolje in zdravje ljudi. Po prvotnih ocenah je bilo odpadkov v Gospiću okoli 37.000 ton, po zadnjih pa jih je okoli 44.000 ton.

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24ur.com V Gospiću 44.000 ton nezakonitih odpadkov, večina jih je zakopanih
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flojdi
06. 10. 2026 17.07
?v čem je razlika ob nezakonitem odlaganju smeti..od zakonitega.?oz.koliko strupov odstranijo" pri zakonitem
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