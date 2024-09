Iz gozda se je prikotalila 'tonska skala' in se ustavila na pragu hiše

Bralka iz Jesenic na Dolenjskem nas je obvestila o neprijetnem dogodku, ki se k sreči ni končal s poškodbami in večjo škodo. Iz gozda se je namreč prikotalila velika skala, obšla mrežo in se ustavila tik ob hiši. To je bil drugi tak primer v zadnjih desetih letih, zaradi česar so prebivalci, ki živijo ob gozdu, zelo zaskrbljeni.