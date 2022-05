Iz hrvaške Istre poziv Golobu k umiku ograj na meji

V pismu, ki ga je predlagal klub svetnikov IDS-Zeleni, so istrski svetniki Goloba pozvali, naj Slovenija z meje umakne vse žice in panelne ograje. Podobno sporočilo so iz hrvaške Istre predstavnikom slovenskih oblasti poslali že leta 2015, ko so enoglasno podprli deklaracijo, ki je nasprotovala postaviti mejnih ograj.