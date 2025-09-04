Znamenita oltarna slika po 85 letih spet doma v cerkvi sv. Frančiška

Pomembna mojstrovina Vittoreja Carpaccia je po dolgih 85 letih spet našla svoje mesto v piranski cerkvi sv. Frančiška. Dogodek obeležuje uspešno pot mednarodnega sodelovanja, umetnina pa bo obiskovalce navduševala do nedelje.

V piransko samostansko cerkev Sv. Frančiška je dopoldne prispela slika beneškega renesančnega slikarja Vittoreja Carpaccia, ki so jo po 85 letih vrnili iz Padove. Kot je ob tem za STA povedal gvardijan pater Janez Šamperl, je vrnitev slike znamenje dobrega sodelovanja in dolge, uspešno prehojene 85-letne poti. "Današnji dan je izjemno pomemben za samostan sv. Frančiška v Piranu in mesto Piran," je poudaril Šamperl.

Kot je med čakanjem na umetnino pred cerkvijo še povedal pater, so z gesto vrnitve slike domov dali današnjemu svetu znamenje, da razumni in miroljubni ljudje lahko podirajo meje med srci, državami, politiko in širše. Popoldne bo v cerkvi tudi uradna prireditev ob vrnitvi slike. Občina Piran vabi vse občanke in občane ter obiskovalce, da se udeležijo slovesnega dogodka ob 16. uri in skupaj obeležijo vrnitev ene najpomembnejših umetnin v Istri, so zapisali na spletni strani občine.

