Znamenita oltarna slika po 85 letih spet doma v cerkvi sv. Frančiška

V piransko samostansko cerkev Sv. Frančiška je dopoldne prispela slika beneškega renesančnega slikarja Vittoreja Carpaccia, ki so jo po 85 letih vrnili iz Padove. Kot je ob tem za STA povedal gvardijan pater Janez Šamperl, je vrnitev slike znamenje dobrega sodelovanja in dolge, uspešno prehojene 85-letne poti.
"Današnji dan je izjemno pomemben za samostan sv. Frančiška v Piranu in mesto Piran," je poudaril Šamperl.
Kot je med čakanjem na umetnino pred cerkvijo še povedal pater, so z gesto vrnitve slike domov dali današnjemu svetu znamenje, da razumni in miroljubni ljudje lahko podirajo meje med srci, državami, politiko in širše.
Popoldne bo v cerkvi tudi uradna prireditev ob vrnitvi slike. Občina Piran vabi vse občanke in občane ter obiskovalce, da se udeležijo slovesnega dogodka ob 16. uri in skupaj obeležijo vrnitev ene najpomembnejših umetnin v Istri, so zapisali na spletni strani občine.
Slika bo v samostanski cerkvi Sv. Frančiška javnosti na ogled do nedelje, nato pa jo bodo odpeljali v ljubljanski restavratorski center.
Carpaccio je glavno oltarno sliko, na kateri so Marija z detetom in svetniki, naslikal na prošnjo piranskega samostana sv. Frančiška leta 1518.
Kot je pred prireditvijo dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko, jo ob prenosu umetnine izjemno veseli, da si bodo sliko sedaj lahko ogledali vsi krajani, obiskovalci cerkve, raziskovalci, študenti ter vsi ostali ljubitelji umetnosti in zgodovine.
"Slovenska Istra ima zelo kompleksno in zanimivo zgodovino, tukaj je konec koncev Carpaccio tudi delal in ustvarjal ter je zato tudi del naše kulturne dediščine," je dejala Vrečko.
Ob tem je spomnila, da je v koprski stolnici trenutno po zaključenem večletnem restavratorskem delu na ogled ena od ostalih umetnin Vittoreja Carpaccia. Napovedala je, da bo podobno v svojem polnem sijaju po restavriranju zasijala tudi slika, ki je danes prispela v Piran.
