Iz Jeriševe jame izvlekli 500-kilogramski razpadajoči avtomobil

Ljubljanski jamarji so Jeriševo jamo v občini Sežana, ki bolj kot na jamo spominja na smetišče, razbremenili kupa vseh mogočih odpadkov. Dela so se lotili že pred enim mesecem – odpadke so zbrali v velikih vrečah – zdaj pa so jih s pomočjo 40 ton težkega žerjava izvlekli na plano. Pravi podvig je bil izvlek starega avtomobila, saj je bil v slabem stanju, po teži pa ravno na meji zmogljivosti žerjava. V jami sicer ostaja še okrog 10 vozil.

Jeriševa jama se nahaja blizu naselja Kazlje. Globoka je 87 metrov, vhodno brezno pa je po besedah podpredsednika Društva za raziskovanje jam Ljubljana Jureta Bevca impresivnih dimenzij – široka je približno 30 metrov. "Z dna vhodnega brezna se lahko po pobočju sprehodimo v dvorano, s katero se jama konča. Znana je že dolgo, čisto zraven nje je gozdna cesta. To je za onesnažene jame precej značilno – do jame se lahko pripelješ z avtomobilom in vanjo streseš odpadke," nam je pojasnil že pred mesecem, ko smo pisali o začetku čistilne akcije ljubljanskih jamarjev.

Zaključka čiščenja se je minulo soboto udeležilo dvajset članov, sodelovalo je tudi veliko domačinov, je povedal Bevc. V jami so bili vsemogoči odpadki: kosovni odpadki – avtomobili, kolesa, motorji, gume, pohištvo, bela tehnika, kritine, žlebovi in gradbeni material – mrhovina in nevarni odpadki, denimo motorno olje in akumulatorji, pa tudi razne drobnarije: plastenke, igrače, šiviljski pribor, medicinski pripomočki, čevlji, oblačila, plastenke ...

icon-expand Ljubljanski jamarji so v soboto na površje spravili 37 vreč odpadkov. FOTO: Jaka Flis

Že septembra so jih zbirali v vreče s prostornino približno kubičnega metra. Te so nato do dna vhodnega brezna potegnili z električnim vitlom in jih spravili pod vhodno brezno. Nabralo se jih je za 37 vreč, zraven pa še precej večjih kosov odpadkov, ki jih niso dajali v vreče. Na izvlek je bilo po takratni oceni pripravljenih slabih 50 kubičnih metrov odpadkov. Nad jamo utrdili nasip za 40-tonski žerjav V soboto je torej potekala akcija izvleka vreč z žerjavom, ki ga je ljubljanskim jamarjem zagotovilo podjetje Klančar žerjavi. Ker je dostop do jame vse prej kot enostaven, je bilo tja spraviti žerjav pravi podvig. "V sodelovanju z domačini so razširili kritična mesta na dostopni poti, da so žerjav lahko spravili do jame. Utrdili so tudi nasip nad jamo, da ne bi prišlo do neželjenega pogrezanja – žerjav namreč tehta slabih 40 ton," je poudaril Bevc.

Smeti so odvažali domačini s traktorji Poleg vreč z odpadki, ki so čakale od septembra, so napolnili in dvignili iz jame še dodatnih deset vreč. Kot nam je pojasnil Bevc, bi jih lahko še več, a smeti med obratovanjem žerjava zaradi varnosti niso mogli pobirati, ampak so se se umikali stran od žerjavove vpadnice. "Vse skupaj je izgledalo tako, da je žerjav do dna vhodnega brezna spuščal jeklenico, na katero smo pripenjali po dve vreči naenkrat. Izkazalo se je, da je povprečna vreča tehtala okrog 200 kilogramov. Vreče je nato žerjav dvigal iz jame, nato pa so jih domačini s traktorji odpeljali do vasi, kjer so stali zbirni zabojniki," je opisal potek čiščenja. Bevc je zadovoljen, da je akcija tekla izredno gladko. Za razliko od zadnjič se jim namreč ni bilo treba pretirano fizično naprezati. "Iz jame smo izvlekli okrog 40 kubičnih metrov odpadkov. Pred stavbo krajevne skupnosti, kjer so stali zabojniki, je vse skupaj izgledalo zelo impresivno. Tam smo zvečer organizirali predavanje o ohranjanju podzemnega sveta in prvi fazi čiščenja jame, ki se ga je skupno udeležilo okrog 50 ljudi," je pojasnil.

icon-expand Kljub temu, da jamarji sprva niso načtovali dviga avtomobila, so se akcije naposled lotili. FOTO: Jaka Flis

Na plano spravili avtomobil težak 500 kilogramov, v jami jih ostaja vsaj še 10 Že ko smo prvič pisali o tem čiščenju, nas je presenetilo, da so v jami celo avtomobili. Zanimalo nas je, ali so poskušali izvleči tudi njih. Bevc je razložil, da se sprva niso želeli lotiti podviga, saj bi zaradi preperelosti avtomobili lahko med dvigom razpadli, kar bi utegnilo imeti posledice za ekipo, ki je bila v jami. A so si nato premislili. "Odločili smo se, da na koncu, potem ko so jamo 'zapustile' vse vreče, vseeno poskušamo izvleči tisti edini avto, ki je bil na primernem mestu – v vpadnici žerjava. Sicer smo ga uspešno spravili ven, čeprav je bil po teži ravno na meji zmogljivosti žerjava (500 kilogramov). Ostali avtomobili so še precej bolj zakopani pod kamenjem. Med polnjenjem dodatnih vreč smo v soboto našli še kake štiri, ki so skoraj popolnoma skriti. Tako je v jami vsaj še deset ostankov avtomobilov," je povedal Bevc. Ob tem je dodal, da bo na izvlek teh treba počakati, ko se bodo lotili naslednje faze čiščenja: "Verjetno jih bo potrebno do neke mere razrezati že v jami."

