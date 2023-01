Tonin: Iz konfliktov med SDS in NSi profitira trenutna koalicija

Odprt boj med opozicijskima strankama. Potem ko je Matej Tonin v pismu članom zapisal, da je NSi pod nenehnimi napadi SDS, so mu iz SDS vrnili, kaj komu ni jasno. Tonin je namreč ob potrditvi razširjene vlade Roberta Goloba zapisal, da NSi v vlado ne bo vstopila in da bo še naprej neizprosna opozicija. V pismu je še razkril, da je zaradi napetih odnosov med opozicijskima strankama že sredi decembra pisal prvaku SDS Janezu Janši in mu predlagal način rešitve spora o parlamentarnih komisijah, a mu Janša ni odgovoril vse do zdaj. Iz SDS Toninu vračajo: Vladajoča koalicija ima NSi točno tam, kjer jo potrebuje, kjer jim je koristna in to za nizko ceno. V SDS pričakujejo odstop predsednika komisije za nadzor javnih financ iz stranke NSi Jerneja Vrtovca.

"Za demokracijo je pomembna močna opozicija in prepričan sem, da bomo v prihodnjem mesecu našli rešitev za zaplet, ki je nastal," trenutno dogajanje med strankama SDS in NSi pojasnjuje predsednik NSi Matej Tonin. Pa vendar, v SDS so stranki NSi odgovorili: "V tem mandatu si je vladajoča Golobova koalicija na mesti obeh predsednikov inštalirala dva poslanca najmanjše opozicijske stranke NSi, ki je obenem za 'nagrado' ohranila vodilna mesta v državnih podjetjih. Kaj komu ni jasno? Kolegi iz NSi naj se vprašajo, kdo bi vodil Komisijo za nadzor javnih financ v primeru, da bi imela NSi 27 poslancev, SDS pa samo osem." Ali se očitek Janše Toninu zdi utemeljen z vidika, da bi v obratni situaciji verjetno bili nezadovoljni v njegovi stranki? "Poslovnik DZ predvideva tri mesta, ki morajo pripadati opoziciji. Podpredsednik DZ je iz največje opozicijske stranke, nato še komisiji za nadzor javnih financ in nadzor obveščevalnih služb, kjer pa ni jasno določeno, kdo iz opozicije naj jih zasede. Po naši oceni je pravično razmerje 2:1 za največjo stranko. 3:0 se nam ne zdi pravično. Verjamem, da bodo tudi kolegi iz SDS to sprejeli, ker iz teh konfliktov profitira vladajoča koalicija," meni Tonin. "Treba je začeti s kompromisom in ne ultimatom" V SDS pravijo, da "je komisija za nadzor javnih financ najpomembnejši instrument opozicijskega parlamentarnega nadzora nad izvršilno oblastjo. Vodenje te komisije si ne more v nobeni delujoči parlamentarni demokraciji samovoljno in s podporo vladajoče koalicije prisvojiti najmanjša opozicijska stranka z 8 poslanci. Pričakujemo, da bo poslanec NSi Jernej Vrtovec, ki ga je na mesto predsednika komisije postavila vladajoča koalicija, nemudoma odstopil in tako omogočil resno delo komisije". Bo Vrtovec odstopil s položaja predsednika? Tonin odgovarja, da se z ultimati ne da razrešiti nobene stvari in da na ultimate v stranki ne pristajajo. "Verjamemo, da je Vrtovec sposoben opravljanja te funkcije. Da pa to nalogo dobro opravlja, potrebuje tudi poslance SDS," odgovarja Tonin, ki je pozval poslance SDS, naj začnejo opravljati svojo poslansko delo in se nato odločijo, ali komisija v popolni postavi dobro opravlja delo. "Treba je začeti s kompromisom in ne ultimatom," odgovarja predsednik NSi. "Z nami se je opletalo kot da smo rezervni koalicijski partner" Tonin je članom stranke zapisal, da NSi ne bo šla v vlado z Robertom Golobom, a priznal, da je na začetku tega mandata obstajala resna pripravljenost, da bi se NSi odkrito pogovorila o možnosti sodelovanja v tej vladi. "Golob pa se je odločil za kaznovanje vseh iz prejšnje vlade in se odločil za sestavo levičarske vlade. In to smo sprejeli."

icon-expand Ekonomske politike Golobove vlade gredo po mnenju Tonina v smeri "socialističnega eksperimenta". FOTO: Aljoša Kravanja

Trenutna vlada se Toninu zdi zelo ideološka, ekonomske politike pa se mu zdijo socialistične, kar da je v nasprotju s temeljnim programom njegove stranke. "Z nami se je opletalo kot da smo rezervni koalicijski partner, zato mi je bilo vredno pred našimi člani poudariti, da ta možnost ne obstoji," razloge za pismo pojasnjuje Tonin. Tonin je komentiral tudi odnos vladajoče koalicije do kadrov NSi v državnih podjetjih. Govorilo se je, da je predsednik Darsa Valnentin Hajdinjak ostal na položaju, ker Nova Slovenija noče prispevati podpisov k SDS, ki bi rada ustanovila preiskovalno komisijo, ki bi preiskovala Golobove posle v Gen-i. "To je bil stalen očitek, da nekateri kadri ostajajo na pozicijah, ker naj bi NSi ravnala nekoliko drugače," priznava Tonin, a dodaja, da so v stranki vedno delovali za dobro Slovenije. "Če kdo misli, da naj bi nekateri kadri, ki naj bi bili blizu NSi, neustrezni in niso sposobni, naj jih razreši takoj," v stranki pa da zaradi takih kadrov ne bodo ravnali popolnoma nič drugače. "NSi nikoli ni gradila kulta osebnosti" Tonin je v pismu članov napisal, da je temeljno vprašanje, koliko vlad novih obrazov Slovenija lahko preživi in sedaj izpostavil dve odločitvi. "Da nekdanjemu šefu tajne policije omogočiš pogreb z vojaškimi častmi in ukineš muzej slovenske osamosvojite. To so v simbolnem smislu težke stvari, ki so v nasprotju z našimi," je pojasnil.

Nestrinjanje je izrazil tudi glede ekonomske politike, ki gre po njegovem mnenju v smeri "socialističnega eksperimenta", ki ima slabe posledice na gospodarstvo. "NSi se ni nikoli odločala, ali nam je kdo simpatičen ali ne, temveč le, kako izpolniti naš program. V taki vladi, kot je ta, zato ne nameravamo sodelovati."