Iz konkurence izstopajte s samolepilnimi nalepkami po meri

Samolepilne nalepke se med seboj razlikujejo po obliki, materialu izdelave in razrezu. Izdelava nalepk po naročilu je namreč zahtevno opravilo, saj na izbiro vpliva več dejavnikov. Pred izdelavo etikete se je smiselno pozanimati pri specializirani tiskarni, kot je Artis Linija d.o.o., kjer vam s svojimi izkušnjami znajo svetovati in za vas tudi izdelajo samolepilne nalepke, s katerimi boste popolnoma zadovoljni.

Tu pridejo v poštev promocijske samolepilne etikete oziroma nalepke , ki nosijo logotip ali temeljno sporočilo vašega podjetja. Takšne etikete lahko podarite svojim obstoječim in potencialnim strankam ter jim tako vzbudite čut pripadnosti. V zameno pa vaše stranke, če nalepko nalepijo na avto, prenosni računalnik ali kam drugam, širijo ime vašega podjetja. K temu, da ljudem predstavite res pravi obraz vašega podjetja, močno pripomorejo nalepke po naročilu, ki so izdelane kvalitetno in po vaših željah.

Za izdelavo nalepk se uporabljajo različni materiali. Najpogosteje gre za papirnate nalepke. Takšna nalepka je najcenejša, ima kratko življenjsko dobo in se hitro poškoduje. Lahko pa je za vaše potrebe najbolj primeren kakšen drug material, ki je bolj obstojen. Obstaja več deset različnih materialov, ki se jih lahko uporabi. Omeniti gre polipropilen in polietilen, ki spadata med vzdržljiva materiala, ki sta zelo obstojna in primerna za zahtevnejše projekte.

Če pa gre za neravne površine, kot so les, stene in podobno, pa je treba uporabiti t. i. 'hi-tack' lepilo. Gre za lepilo, ki zleze v vse odprtine neravne podlage in tako omogoči dober oprijem nalepke. Če se pri neravnih površinah ne uporabi tega lepila, se robovi hitro začnejo vihati. Tu je treba poudariti, da je prednost okrogle nalepke ta, da se nalepka s to obliko težje odlepi, saj nima izrazitih robov.

Preden se nalepka nalepi na končno površino, je pritrjena na nosilec oz. podlago. Glavna naloga podlage je, da ščiti lepilo pred izsušitvijo in ta tako ne zgubi svoje moči. Če nosilec ni iz kvalitetnega materiala, to posledično vodi v slabši oprijem nalepk, ki lahko po aplikaciji začnejo hitro odstopati. Nosilec za nalepko se določi glede na vrsto lepila in material etikete. Izbira se lahko tudi oblika nosilca. Glede na uporabo je lahko nalepka na poli, na roli ali pa je izrez za vsako nalepko posamičen.

Tisk pri etiketah

Etikete se lahko tiska v sitotisk ali digitalni tehniki. Prednost sitotiska je, da se tiska z UV obstojnimi barvami, kar pomeni dobro obstojnost in odpornost na zunanje vplive. V osnovi te zaščite pri digitalnemu tisku ni. Se pa za digitalni tisk odločajo tisti, ki si želijo večbarvne dizajne, saj sitotisk ni najbolj primeren za tisk z več barvami.

V vsakem primeru se lahko tisk dodatno zaščiti. Gre za premaze, ki nalepkam podaljšajo življenjsko dobo in jih dodatno zavarujejo pred zunanjimi vplivi.

Etikete za promocijo in oznako izdelkov

Samolepilne nalepke, nalepke po naročilu in etikete se uporablja za različne namene in v različnih panogah. Za prepoznavnost podjetja in marketing se izdela promocijska nalepka. Etikete pa se uporablja tudi za oznako izdelkov in kot deklaracija, kjer so natisnjene sestavine in namen uporabe. Tu gre največkrat za živilsko in kozmetično industrijo. Posebna skupina samolepilnih etiket so tudi varnostne in zaščitne nalepke, katerih naloga je oznaka varovalnih in zaščitnih elementov ali pa služijo kot opozorilo o nevarnosti.

Glede na to, kje se bodo etikete uporabljale, bo njihova izdelava in konstrukcija drugačna. V specializirani tiskarni Artis Linija d.o.o. vam bodo svetovali, da se odločite za najboljšo rešitev. Deklaracija za živila bo namreč iz drugačnega materiala in drugačne oblike, kot nalepka, ki bo označevala določeno kemično snov.





Naročnik oglasa je Artis linija d.o.o.