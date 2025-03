Iz Kopra proti Madagaskarju 11 ton težek konvoj pomoči

Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je na slovesnosti izpostavil, da na Madagaskar potujeta dva zabojnika.

V prvem je enajst ton pomoči. Med drugim velik del predstavljajo medicinski in sanitetni material ter oprema za porodnišnico in zobozdravstveno ambulanto, poleg tega pa prevažajo še šolske potrebščine, table za učence, športno opremo, pa tudi orodja za poljedelska dela in dela v kamnolomu. V drugem zabojniku je kombi. Pošiljka naj bi na Madagaskar predvidoma prispela junija, približno dva tedna pred odprtjem nove šole.

Pirc Musarjeva je ob tem danes v Kopru povedala, da se je ideja za projekt Slovenija za Madagaskar porodila pred poldrugim letom, ko jo je v predsedniški palači obiskal misijonar Opeka in prosil za pomoč. Kot je pojasnila, je bila nad odzivom posameznikov, podjetij, športnih zvez in drugih organizacij, ki so donirali sredstva, presenečena in navdušena, ob tem pa poudarila, da na Madagaskar potujejo zgolj stvari, za katere je Opeka sam poudaril, da jih potrebujejo.