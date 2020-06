Iz lendavske bioplinarne v potok izpustili sporno tekočino

Po odredbi okoljskega inšpektorata bi morali v lendavski bioplinarni pred slabim mesecem dni ustaviti vse aktivnosti, a so pred dnevi izvažali sporni digestat, v potok Kopica pa spustili sumljivo črno tekočino. Smrad, ki se je ponovno širil z območja, je prebivalce opozoril, kaj se dogaja, izlitje pa so na terenu preverili kriminalisti in predstavniki Direkcije za vode.

Zaradi smradu, ki se je ponovno širil z območja lendavske bioplinarne, sta se župan občine Janez Magyarin medobčinski inšpektor Miran Domaodpravila tja, da bi ugotovila, kaj je izvor smradu. V potoku Kopica za bioplinarno sta opazila smrdečo snov, vidne sledi izlitja pa sta našla še na njivi pšenice, ki je bila posušena oziroma ožgana. Kot pišejo na lendavski občini, so pod posušeno travo našli skrite gasilske cevi, ki so bile na polje speljane od fermentorjev bioplinarne. Župan je o ugotovitvah obvestil policijo, na lokacijo pa so prišli tudi kriminalisti, ki so takoj pričeli s preiskavo. O izlitju smrdeče snovi v potok je župan obvestil tudi vodjo Sektorja območja Mure pri Direkciji za vode Antona Kusteca, ki je na teren poslal njihovega predstavnika, ta pa je obvestil še pooblaščenega izvedenca za nevarna izlitja v vodotoke iz Sektorja območja Drave. Na občini zahtevajo ukrepanje pristojnih organov in pregon storilcev, a velika težava je v tem, da ne javnost ne občina pravzaprav ne poznata kupca bioplinarne, ki je bila nekoč v lasti družbe Ecos, ta pa je končala v stečaju. Decembra jo je kupilo neznano podjetje Egytec Energy, ki je v 100-odstotni lasti Mohameda Fekry El-Saidya z naslovom v Belgiji. Podjetje ima sedež oziroma poštni nabiralnik na naslovu Stegne 35 v Ljubljani. Za bioplinarno s pripadajočimi zemljišči, sončno elektrarno na zgradbi ter kmetijsko zemljišče in stavbno pravico na kmetijskem zemljišču v Šalovcih, kjer je sortirnica odpadkov, je novi lastnik plačal 600.000 evrov. Od tega je dobrih 5000 evrov kupnina za sončno elektrarno. Stečajni upravitelj Ecosa Matjaž Nanut je pogodbo o prodaji sklenil 26. novembra lani.