Iz leta v leto več kolesarjev, s tem pa tudi več prometnih nesreč

Pomlad je letni čas, ko se začne kolesarska sezona. Tako kot pri vsakem športu ali rekreaciji se je treba tudi na kolesarsko sezono pripraviti. Uporaba čelade je za otroke in mladostnike do 18. leta obvezna, vendar je mnogi še vedno ne uporabljajo, čeprav je že marsikomu rešila življenje. Na cestah je sicer iz leta v leto več kolesarjev, pa tudi več nesreč, v katerih so udeleženi. Kar 61 odstotkov takšnih nesreč povzročijo kolesarji sami, med vzroki pa je zelo pogosto tudi alkohol.