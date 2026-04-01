Iz Ljubljane naravnost do Edinburgha

Kot je povedal vodja letaliških storitev pri Fraportu Slovenija Janez Krašnja, je za ljubljansko letališče povezava z Edinburghom zelo velika pridobitev. "Potem ko je pred 22 leti Easyjet vzpostavil linijo za London in lani za Manchester je to že tretja linija, ki nas neposredno povezuje z Združenim kraljestvom," je izpostavil.

Tudi poslovodni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl je spomnil, da je Easyjet že vrsto let pomemben partner Letališča Ljubljana. Veseli ga, da se sodelovanje širi s tretjo destinacijo.

Easyjet bo Ljubljano in Edinburgh povezoval dvakrat tedensko, in sicer ob sredah ter sobotah. Lete bo opravljal z letalom Airbus A320, ki lahko sprejme do 186 potnikov. Cene enosmernih letov se gibljejo od 36 evrov dalje. Vodja družbe Easyjet za Združeno kraljestvo Kevin Doyle je prepričan, da bo nova linija pritegnila tako turistične kot poslovne potnike. Enakega mnenja je odpravnik poslov na britanskem veleposlaništvu v Ljubljani Nigel Baker. "Nova letalska linija med Edinburghom in Ljubljano ustvarja nove priložnosti za povezave med Združenim kraljestvom in Slovenijo, gospodarski razvoj in poslovne priložnosti," je dejal Baker.

'Vrata' do novega trga

Direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice Barbara Uranjek Kozina je dejala, da direktna povezava med Ljubljano in Edinburghom slovenskim podjetjem odpira nov trg, predvsem v sektorjih financ, digitalne tehnologije, energetike, hrane in pijače. Napovedala je, da bodo že naslednji mesec s poslovno delegacijo v Edinburgh peljali predstavnike 20 slovenskih podjetij s področja finančnih storitev. Novo letalsko povezavo vidi kot pozitiven korak k nadaljnji krepitvi gospodarskih vezi med državam, pri čemer velja, da se je izvoz iz Slovenije v Združeno kraljestvo od leta 2019 več kot podvojil.

Hkrati je, kot je dejala, povezava med slovensko in škotsko prestolnico odlična priložnost za slovenski turizem. Škoti so namreč tako kot Slovenci zelo radi v naravi in športno aktivni. "Škotska je tako kot Slovenija tudi zelo zelena in tu vidimo veliko potenciala za slovenske turistične destinacije," je poudarila.

'Zanimanje presega pričakovanja'

Po informacijah Krašnje se leti zelo dobro prodajajo in zanimanje vsaj zaenkrat presega pričakovanja letalskega prevoznika. "Upamo, da se bo to nadaljevalo in se bo linija morda obdržala tudi v zimsko sezono," je dejal. "Mi si zelo želimo, da bi Easyjet, ki je tik pred tem, da prevzame tudi Adrio Tehniko, povečeval število destinacij in povezav z ljubljanskega letališča. Ne skrivamo želje, da bi v bližnji prihodnosti dodal tudi še Berlin," je povedal. Dejal je, da so z letošnjim poletnim voznim redom na ljubljanskem letališču zelo zadovoljni, saj je na voljo 30 različnih povezav. "Pričakujemo dobro sezono, seveda pa bo vse odvisno od tega, kakšen bo razvoj dogodkov globalno in kaj bo s ceno nafte ter posledično kerozina. Srčno upamo, da se ta kriza čim prej zaključi in bo imela čim manjši vpliv na letalski promet," je dejal.

