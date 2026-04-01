Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Iz Ljubljane naravnost do Edinburgha

Brnik, 01. 04. 2026 14.09 pred 26 dnevi 3 min branja 13

Avtor:
STA
Škotska oprava pred EasyJet letalom

Ljubljansko letališče je svojo mrežo povezav razširilo z neposredno povezavo z Edinburghom. Redno letalsko povezavo med mestoma je vzpostavil nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet, ki krepi svojo prisotnost na ljubljanskem letališču.

Kot je povedal vodja letaliških storitev pri Fraportu Slovenija Janez Krašnja, je za ljubljansko letališče povezava z Edinburghom zelo velika pridobitev. "Potem ko je pred 22 leti Easyjet vzpostavil linijo za London in lani za Manchester je to že tretja linija, ki nas neposredno povezuje z Združenim kraljestvom," je izpostavil.

Tudi poslovodni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl je spomnil, da je Easyjet že vrsto let pomemben partner Letališča Ljubljana. Veseli ga, da se sodelovanje širi s tretjo destinacijo.

EasyJet na Brniku
FOTO: Bobo

Easyjet bo Ljubljano in Edinburgh povezoval dvakrat tedensko, in sicer ob sredah ter sobotah. Lete bo opravljal z letalom Airbus A320, ki lahko sprejme do 186 potnikov. Cene enosmernih letov se gibljejo od 36 evrov dalje. Vodja družbe Easyjet za Združeno kraljestvo Kevin Doyle je prepričan, da bo nova linija pritegnila tako turistične kot poslovne potnike.

Enakega mnenja je odpravnik poslov na britanskem veleposlaništvu v Ljubljani Nigel Baker. "Nova letalska linija med Edinburghom in Ljubljano ustvarja nove priložnosti za povezave med Združenim kraljestvom in Slovenijo, gospodarski razvoj in poslovne priložnosti," je dejal Baker.

'Vrata' do novega trga

Direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice Barbara Uranjek Kozina je dejala, da direktna povezava med Ljubljano in Edinburghom slovenskim podjetjem odpira nov trg, predvsem v sektorjih financ, digitalne tehnologije, energetike, hrane in pijače.

Napovedala je, da bodo že naslednji mesec s poslovno delegacijo v Edinburgh peljali predstavnike 20 slovenskih podjetij s področja finančnih storitev. Novo letalsko povezavo vidi kot pozitiven korak k nadaljnji krepitvi gospodarskih vezi med državam, pri čemer velja, da se je izvoz iz Slovenije v Združeno kraljestvo od leta 2019 več kot podvojil.

Preberi še Jeseni z ljubljanskega letališča tudi na Tenerife

Hkrati je, kot je dejala, povezava med slovensko in škotsko prestolnico odlična priložnost za slovenski turizem. Škoti so namreč tako kot Slovenci zelo radi v naravi in športno aktivni. "Škotska je tako kot Slovenija tudi zelo zelena in tu vidimo veliko potenciala za slovenske turistične destinacije," je poudarila.

'Zanimanje presega pričakovanja'

Po informacijah Krašnje se leti zelo dobro prodajajo in zanimanje vsaj zaenkrat presega pričakovanja letalskega prevoznika. "Upamo, da se bo to nadaljevalo in se bo linija morda obdržala tudi v zimsko sezono," je dejal.

"Mi si zelo želimo, da bi Easyjet, ki je tik pred tem, da prevzame tudi Adrio Tehniko, povečeval število destinacij in povezav z ljubljanskega letališča. Ne skrivamo želje, da bi v bližnji prihodnosti dodal tudi še Berlin," je povedal.

Dejal je, da so z letošnjim poletnim voznim redom na ljubljanskem letališču zelo zadovoljni, saj je na voljo 30 različnih povezav. "Pričakujemo dobro sezono, seveda pa bo vse odvisno od tega, kakšen bo razvoj dogodkov globalno in kaj bo s ceno nafte ter posledično kerozina. Srčno upamo, da se ta kriza čim prej zaključi in bo imela čim manjši vpliv na letalski promet," je dejal.

EasyJet
FOTO: Bobo

Pojasnil je, da po številu potnikov vojne v Iranu zaenkrat še ne občutijo, saj so na ljubljanskem letališču v letošnjem marcu beležili precejšnjo rast v primerjavi z lanskim marcem. Se bodo pa posledice vojne verjetno kazale šele proti koncu prvega polletja oziroma v drugem polletju.

Tudi podražitve nafte se zaenkrat ne poznajo. "Večina prevoznikov, ki leti na ljubljansko letališče, se je zavarovala pred tveganjem spremembe cene letalskega goriva, vendar tudi te pogodbe nekoč iztečejo, tako da je vse odvisno od tega, koliko časa bo kriza trajala," je dejala Krašnja. Dodal je, da se na letališču pripravljajo na morebitne scenarije upada prometa, a upajo, da do tega ne bo prišlo.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
01. 04. 2026 20.22
1.april.
Odgovori
0 0
kekyooo
01. 04. 2026 19.26
koga briga to, raj poročajte ugotovitve o gospodu 10% in ostali levičarski družbi
Odgovori
0 0
ecoliqua
01. 04. 2026 19.24
Eni majo direkt povezave z svetom....le kdo je pobral milijone ko so uničili Adrio
Odgovori
+1
1 0
devlon
01. 04. 2026 17.06
Kak lepo... Tipi v kiklah, super
Odgovori
-5
0 5
heris
01. 04. 2026 16.43
Ohrid povezavo cakamo
Odgovori
-1
0 1
Pujček
01. 04. 2026 16.33
Če pa zdaj ne smemo potovat. Šparamo. Šparanje krepi ekonomijo.... No ja, prave vodje ima Eu.
Odgovori
+0
2 2
Anion6anion
01. 04. 2026 16.32
Edinburgh??? Zakaj ne tirana?🤣
Odgovori
-8
0 8
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 16.12
No, če je ravno na tem, pa pejmo...
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677