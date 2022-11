Iz Ljubljane direktno v Dubaj – po izjemno ugodni ceni!

To zimo si zagotovite popolno dozo vitamina D po naravni poti. Obiščite Dubaj in se naužijte sonca, morja, moderne arhitekture in arabske tradicije.

Blišč, sijaj, luksuz, prečudovite bele peščene plaže – vse to je Dubaj, mesto presežkov sodobnega časa ter arhitekturnih mojstrovin. A za modernimi stolpnicami se skriva nepregledna puščava, v njej pa tradicionalno beduinsko življenje pod neverjetnim zvezdnatim nebom, kjer postanete del zgodb 1001 noči. Te so še posebej privlačne pozimi, ko so temperature v Dubaju za naše standarde prijetno poletne - čez dan se gibljejo okrog 30 stopinj Celzija, zvečer se lahko spustijo do prijetnih 15. Dubaj je lahko popolna izbira za vsak žep A v Dubaj greste? Uf, to bodo pa drage počitnice ...' Verjetno eden najbolj pogostih komentarjev, ki jih boste deležni, če se odločite to zimo počitnice preživeti v Združenih arabskih Emiratih. A dejstvo je, da je mogoče tudi v Dubaju dopustovati precej ugodno, predvsem pa izjemno udobno. Gre namreč za najbližjo zimsko destinacijo z direktnimi leti iz Ljubljane vsak dan - sedaj tudi do 20 odstotkov ceneje!

Ob tem vam pri neodvisni spletni turistični agenciji Počitnice.si zagotovijo tudi ustrezno namestitev za vaš žep. Njihova ponudba namreč zajema bogat nabor paketnih počitnic vseh organizatorjev v širši regiji, kar pomeni, da vam lahko ponudijo več kot 300 hotelov različnih kategorij vse od 3* pa do prestižnih 5*. Izberete lahko bodisi nočitev z zajtrkom, bodisi prestižni all inclusive, pri odločitvi pa vam lahko z nasveti pomagajo izkušeni svetovalci, ki vam poleg povratnega leta in namestitve brezplačno uredijo še prevoz od letalisca do hotela in nazaj.

Skozi tržnice in trgovine na vrh sveta Ne glede na to, ali greste v Dubaj uživat ali raziskovat, so obvezna postojanka tržnice ter znamenito nakupovalno središče Dubai Mall, ki z več kot 1.200 trgovinami velja za največji nakupovalni center na svetu, pohvali pa se lahko tudi s prečudovitim akvarijem in podvodnim živalskim vrtom. Obenem je izhodišče za obisk najvišje stavbe na svetu - znamenite Burj Khalife. Mogočna stolpnica v višino meri nepredstavljivih 828 metrov in ima 160 nadstropij, v katerih najdete prestižna stanovanja, pisarne, hotel, galerijo, centre dobrega počutja, restavracije ter dve razgledni ploščadi: prva se nahaja v 124 nadstropju, druga pa še 24 nadstropij višje, z obeh pa se vam ponudi nepozaben razgled na eno najmogočnejših in najbogatejših mest sveta. Ob vrnitvi na trdna tla si lahko napasete oči na največji fontani sveta, ki je osvetljena s 6.600 lučmi in 25 barvnimi projektorji ter brizga vodo tudi do 150 metrov visoko. In ko vse našteto ujame ritem tipične arabske glasbe, nastane predstava, ki navduši vse generacije.

Skok v glavno mesto Med obiskom Dubaja si lahko privoščite tudi zanimiv enodnevni izlet v 2 uri vožnje oddaljeno glavno mesto Združenih arabskih emiratov - Abu Dhabi. Leži na otoku, ki ga s kopnim povezujejo trije mostovi, njegova glavna znamenitost pa je vsekakor mošeja šejka Zayeda. Ime je dobila po prvem predsedniku Emiratov, ki je hotel z njo povezati pripradnike različnih ver, kar mu je na nek način tudi uspelo. Mogočna belina, ki jo krasi nešteto poldragih kamnov, več kot 1000 stebrov, 82 marmornih kupol, največja ročno tkana preproga na svetu, največji lestenec na svetu, kristal, zlato in neskončen blišč očarajo vsakega gosta tega slikovitega verskega svetišča. Sledi panoramska vožnja po obalni cesti mimo emirskih palač na otok Breakwater do zgodovinske vasice, kjer je predstavljeno življenje kakršno je bilo tu pred odkritjem nafte. Nato se odpravite na otok Yas, si ogledate dirkališče Formule 1, nato pa obiščete zabaviščni park Ferrari World, kjer se lahko zapeljete z najhitrejšim vlakcem smrti na svetu. Zvečer upravnemu in poslovnemu središču Emiratov pomahate v slovo in se po puščavski cesti vrnete v moderni Dubaj.

