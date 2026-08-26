Iz Ljubljane naravnost v New York, a za kakšno ceno?

Od maja prihodnje leto boste iz Slovenije lahko neposredno v New York poleteli štirikrat na teden: ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Pa cena? Za najcenejšo vozovnico, ki vključuje majhen kovček za v kabino, boste morali odšteti približno 750 evrov.

Gre za ceno povratne vozovnice, ki pa je lahko tudi bistveno višja. Boeing 767, ki bo letel na tej liniji, sprejme 231 potnikov. Če želite več prostora za noge, boste za vozovnico plačali približno 2000 evrov, za sedež, ki se spremeni v ravno posteljo in prinaša še nekaj dodatnih ugodnosti, pa dobrih 4600 evrov.

"Let bo trajal med devet in deset ur, odvisno od vetrovnih razmer. Na Letališču Ljubljana pričakujemo približno 40.000 dodatnih potnikov," je dejal poslovni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl.