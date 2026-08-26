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Slovenija

Iz Ljubljane naravnost v New York, a za kakšno ceno?

Ljubljana, 26. 08. 2026 17.55 pred 31 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Žiga Podkrižnik
New York

Po 36 letih bomo lahko iz Slovenije znova leteli neposredno v Združene države Amerike. Ameriški letalski prevoznik United Airlines bo maja 2027 vzpostavil redno, štirikrat tedensko povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Kakšna pa bo cena leta?

Od maja prihodnje leto boste iz Slovenije lahko neposredno v New York poleteli štirikrat na teden: ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Pa cena? Za najcenejšo vozovnico, ki vključuje majhen kovček za v kabino, boste morali odšteti približno 750 evrov.

Gre za ceno povratne vozovnice, ki pa je lahko tudi bistveno višja. Boeing 767, ki bo letel na tej liniji, sprejme 231 potnikov. Če želite več prostora za noge, boste za vozovnico plačali približno 2000 evrov, za sedež, ki se spremeni v ravno posteljo in prinaša še nekaj dodatnih ugodnosti, pa dobrih 4600 evrov.

"Let bo trajal med devet in deset ur, odvisno od vetrovnih razmer. Na Letališču Ljubljana pričakujemo približno 40.000 dodatnih potnikov," je dejal poslovni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl.

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Predvsem dejstvo, da bo let neposreden, bo povečalo število potnikov na relaciji Slovenija–ZDA.

New York bo 31. neposredna povezava z brniškega letališča, svojo mrežo pa bodo pri Fraportu v prihodnje še razširili. "Lahko vam obljubim, da trenutno delamo na različnih scenarijih letalskih prog do drugih mednarodnih destinacij, saj verjamem, da je v Sloveniji in jadranski regiji še vedno dovolj potenciala za privabljanje več mednarodnih letalskih prevoznikov," je povedal Deischl.

Novost pa bo hkrati tudi možnost, da Američani Slovenijo obiščejo pogosteje in predvsem enostavneje. V zadnjih letih je namreč število ameriških turistov v Sloveniji znatno naraslo. "Mogoče na začetku pridejo z nezaupanjem, ker ne poznajo Slovenije, ampak ko enkrat pridejo, se pa sprostijo, vidijo, da je vse čisto, da je hrana dobra, da smo mi gostoljubni, da vsi govorijo angleško in da se lahko lepo komunicira," je dejala organizatorka potovanj po Sloveniji Tina Hrast.

Deischl pa: "Napoved za letos kaže, da bo približno 200.000 ameriških potnikov obiskalo Slovenijo ali začelo potovanje v širšo jadransko regijo prav v Sloveniji."

Da je Slovenija za tujce vse bolj zanimiva, kažejo tudi podatki letališča. Lani so na Brniku oskrbeli skoraj 1,6 milijona potnikov, letos pa so milijontega potnika pozdravili tri tedne prej kot lani.

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KOMENTARJI8

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blazboss
26. 08. 2026 20.45
2 leti nazaj. iz benetk direktno v NY za 380e….
Odgovori
0 0
blazboss
26. 08. 2026 20.45
povratna seveda..
Odgovori
0 0
mackon08
26. 08. 2026 20.32
Za 5 urni let na Tenerife 170 Evrov oni pa za 10 urni let 750 Evrov. Samo naj letijo brez mene.
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+1
1 0
NotMe
26. 08. 2026 20.40
Kaj je problem? Gre za povratno, 350 je ok za to relacijo. Sicer pa, če nimaš 700 za karto bodi raje doma
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-2
1 3
anjerd
26. 08. 2026 20.26
Glavno da je diesel dragi , ker onesnažuje okolje.
Odgovori
0 0
Fery Zaka
26. 08. 2026 20.25
Kdo pa naj bi se vozil 4x tedensko? Jaz se ne mislim niti 1x v življenju.
Odgovori
-3
2 5
thetech
26. 08. 2026 20.32
Kaj ti misliš in kaj ne, je vsem nepomembno
Odgovori
+3
3 0
St. Gallen
26. 08. 2026 20.23
Bravo Luka
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+2
3 1
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