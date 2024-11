Iz Ljubljane v Kranj z vlakom v 22 minutah, v Kopru v eni uri?

V Sloveniji je 1207,7 kilometra železniških prog, od tega 607 kilometrov glavnih in skoraj 599,9 kilometra regionalnih. Po ministričinih pojasnilih je nekaj več kot polovica glavnih prog dvotirnih, če želimo slediti trendom in zagotoviti, da Slovenija ostane vozlišče Evrope, pa je treba povezave nadgraditi.

Železnice so na področju infrastrukture po besedah ministrice Alenke Bratušek absolutna prioriteta vlade, kar se kaže tudi skozi načrtovana proračunska sredstva. Za prihodnje leto je načrtovanih skoraj 1,1 milijarde evrov, v letu 2026 pa skoraj 1,2 milijarde evrov, je pojasnila in poudarila, da gre za zgodovinsko visoke številke. Samo za železniško infrastrukturo bo prihodnje leto namenjenih 627 milijonov, leto pozneje pa nekaj manj kot 765 milijonov evrov.

Iz Ljubljane v Kranj v 22 minutah?

Večji izziv kot zagotavljanje finančnih sredstev za projekte je po ministričinih besedah umeščanje projektov v prostor. Na gorenjski progi sta trenutno po njenih besedah v pripravi dva prostorska načrta. Prvi se nanaša na povezavo Ljubljana-Kranj, drugi pa Kranj-Jesenice. Danes se z vlakom med Ljubljano in Kranjem vozimo 31 minut, po končani optimizaciji in dvotirnosti naj bi se čas vožnje zmanjšal na 22 minut, čas mednarodnega vlaka, ki med krajema nima postankov, naj bi se z današnjih 20 minut zmanjšal na 15 minut.

"Ampak glavni učinek te dvotirnosti bo povečanje števila vlakov, kar pomeni tako imenovan taktni vozni red, ki bi v koncih razbremenil ceste od Kranja do Ljubljane," je dejala ministrica."Naša želja je, da bi bil državni prostorski načrt za dvotirnost proge do Kranja sprejet naslednje leto, tam nekje do junija. Potem je treba to vse sprojektirati, mislim pa, da je realna ocena, če rečem, da bi lahko gradnja stekla mogoče v dveh, treh letih," je dejala.

Tudi na drugem delu proge, od Kranja do Jesenic, so po njenih besedah predvidene optimizacije. "Ampak tu z dokumenti še nismo tako daleč, da bi lahko povedala, koliko točno bi bil čas potovanja in kilometri krajši," je dodala. Spomnila je tudi na gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, kjer se enotirna proga že gradi, načrtovana pa je še gradnja vzporednega tira.

Čas želijo skrajšati tudi na progi med Borovnico in Logatcem, in sicer s 16 na devet minut. Progo pa bi skrajšali z 22,3 na 19 kilometrov. "Tudi tu je vlada že sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta," je dejala. Na odseku med Logatcem in Postojno želijo čas vožnje skrajšati iz 23 na 13 minut, med Postojno in Divačo, kjer vožnja trenutno traja 33 minut, pa dokumentacija še ni tako daleč, da bi ocenili prihranke. "Pripravljamo strokovne podlage za to, da bomo lahko začeli s pobudo za državni prostorski načrt," je dodala.