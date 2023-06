Iz Ljubljane v Luko Koper po polžje

Gre za drugi tovrstni prevoz v juniju, prvega so opravili 7. in 8. junija. Prevoz kompozicije s transformatorjem poteka med 20. in 4. uro zjutraj. Zaradi hitrosti premikanja – zgolj 20 kilometrov na uro – bodo prevoz opravili v dveh delih. Najprej iz Ljubljane po avtocesti do Kozine, kjer se bodo zaustavili na nekdanji cestninski postaji.

V četrtek pa bodo nadaljevali pot od Kozine po avtocesti prek izvoza Bertoki v Luko Koper.

Prevoz 380-tonske kompozicije na celotni relaciji spremljajo policisti SENP in na relaciji od Ljubljane (Šlandrova ulica 10) do razcepa Kozarje še dodatno policisti PPP Ljubljana, so nam sporočili z GPU.