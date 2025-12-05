Svetli način
Slovenija

Iz maksilofacialne kirurgije odhajajo kar štirje? 'To je izgon iz javnega sektorja'

Ljubljana , 05. 12. 2025 14.35 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
49

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je potrdil, da je dobil odpovedi treh specialistov kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo. Neuradno pa se jim pridružuje še en. Po besedah Juga sicer odpovedi za zdaj ne vplivajo na delo. "Delamo pa na tem, da bi tudi vnaprej program čim bolj enostavno in vrhunsko tekel naprej," je dodal.

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je v današnji izjavi za medije, sicer namenjeni predstavitvi postopkov pri vstavitvi polževega vsadka, dejal, da imajo specialisti dvomesečni odpovedni rok, "v tem času delavec dela normalno svoje delo, razen če ne gre za sporazumno odpoved".

Kot je dejal, so za zdaj prejeli tri odpovedi. "Eno odpoved kolega, ki je prejel koncesijo in se je odločil za zasebništvo, drugo odpoved tudi od kolega, ki ima zelo močno kliniko in je v bistvu že predhodno izkazoval tudi te ambicije, tretja pa je odpoved kolega, ki je bil pri nas pretežno zaposlen in je bil malo manj aktiven v zasebništvu," je naštel Jug.

Marko Jug
Marko Jug FOTO: Damjan Žibert

Čeprav je dejal, da nima nobenih podatkov, da bi sledile še naslednje odpovedi, pa naj bi se omenjenim po neuradnih informacijah STA že pridružila še četrta, a iz UKC za zdaj tega še niso potrdili.

"Človek se vedno sam odloča, vsak se izpraša o svoji pripravljenosti, smislu, vzgibih, zakaj se tako odloča in vsak nosi posledice za svoje odločitve. Pri medicini pa je mogoče celo malo drugače, te lastne odločitve vplivajo tudi na druge, zato je tukaj odgovornost zelo visoka in pričakovana," je odhode pokomentiral Jug.

Dejal je, da se bodo v bolnišnici držali zakonskih omejitev. "Živimo v pravni državi, kjer se je pač družba odločila za neke rešitve in mi jih bomo spoštovali," je dodal.

Med temi, ki so podali odpoved, sta tudi maksilofacialna kirurga Vojko Didanovič in Tadej Dovšak.

'Izgon iz javnega sektorja'

Odločitev za najin odhod z UKCLJ ni povezana z višino plače, temveč z dvema ključnima dejavnikoma: dolgoletno neurejenimi in strokovno nevzdržnimi pogoji dela, ki ne omogočajo več kakovostnega izvajanja najzahtevnejših kirurških posegov ter napredka stroke ter novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je dodatno otežila pogoje dela, omejila možnosti organizacije dela in poslabšala že tako težko vzdušje na kliniki, sta v skupni izjavi zapisala Didanovič in Dovšak.

Ocenjujeva, da v danih razmerah ni mogoče strokovno in odgovorno opravljati dela, ki zahteva popolno predanost. Ker sva večji del kariere posvetila najzahtevnejši kirurgiji in pacientom, je odločitev osebno zelo težka, vendar v danih okoliščinah neizogibna, sta pojasnila.

Sporočata, da nista lastnika nobene klinike ali ambulante: "D.o.o., ki sva ga ustanovila vsak sam, ni nikakršna "zasebna klinika", nima nobenega lastništva v smislu prostorov in trenutno še ni aktiven. Prav tako ni namenjen za izvajanje kakršnegakoli programa, financiranega iz javnih sredstev, še posebej pa ne dejavnosti, ki zajema posege terciarne maksilofacialne kirurgije, zato so namigovanja o prelivanju pacientov v zasebni sektor neresnična in strokovno nesmiselna, še posebej za področje onkološke maksilofacialne kirurgije. Zato je popolnoma zlonamerno namigovanje, da je najin odhod povezan s preusmerjanjem pacientov ali sredstev v zasebni sektor," izpostavljata.

Kot zagotavljata, je bila njuna zaveza vedno in izključno zdravljenje najtežjih pacientov. Prav ti pacienti so tisti, ki bodo zaradi nerazumnih sistemskih odločitev ostali brez pravočasne in morda tudi optimalne strokovne oskrbe: "Ne beživa iz javnega zdravstva, ravno nasprotno, to dojemava kot izgon iz javnega zdravstva, kjer te nerazumno oblikovan člen prisili v nemogočo odločitev izbire med zasebnim in javnim. Najino delo ni omejeno le na ozko specialistično področje onkološke kirurgije, izkušnje in znanje prenašava na številna področja maksilofacialne, oralne, estetske in ostale kirurgije v področju glave in vratu. Odhajava iz najzahtevnejše kirurgije v kirurgijo, ki v večini primerov ni in nikoli ne bo plačana s strani ZZZS, je pa strokovno bistveno manj stresna in ustrezno finančno nagrajena. Zaposlena bova v lastnem d.o.o. in ne odhajava v nobeno kliniko, ki bi imela koncesijo. Trenutno stanje je katastrofa za medicino na terciarnem nivoju."

ukc odhodi
KOMENTARJI (49)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
05. 12. 2025 15.27
+1
sam bog nas lahko resi ce kdo rabi resnejsi poseg po kaksni nesreci ostali so samo specializanti
ODGOVORI
1 0
Jerry321
05. 12. 2025 15.27
+1
Zdravstvo je državni organ, tako kot policija, gasilci ali pa sodstvo. Da sploh obstaja opcija privat zdravstva je problem ker kot vidimo najeda javno zdravstvo… Desnuharji se bodo kmalu spomnili še privat vojske pa gasilce itd. kam to pelje se vprašam? 🤨
ODGOVORI
1 0
suleol
05. 12. 2025 15.26
in to katerikoli stirje
ODGOVORI
0 0
devlon
05. 12. 2025 15.25
+1
znajo laufat za dnarjem
ODGOVORI
1 0
El pi5tolero
05. 12. 2025 15.23
+4
Vsi nam zavidajo! Lol
ODGOVORI
4 0
brabusednet
05. 12. 2025 15.23
+3
Kako ta model laže.Odšli so štirje kirurgi on pa pravi,da vse enako laufa naprej.Po njegovem ti niso nič delali,da se nič ne pozna ker so odšli.Verjetno bo čalalna vrsta se za 5 let podaljšala.
ODGOVORI
3 0
ho?emVšolo
05. 12. 2025 15.22
+2
Četverica je izkoristila univerzalnost in majhnost oddelka in pobegnila na samostojno pot. To je bila sprva posledica dvoživkarstva in sedaj dejstva, da ZZZS plačuje tem zasebnim ambulantam na račun skrajševanja vrst v javnem zdravstvu. Če te politike ne bi bilo, bi na privat posege hodili le bogati državljani samoplačniško, a ker je teh malo in so storitve zelo drage, bi večina zdravnikov raje ostala v javnem zdravstvu. Tudi to tezo o privat storitvah na račun ZZZS je žal podpiral sicer drugače cenjeni dr. Erik Brecelj.
ODGOVORI
2 0
Lion90
05. 12. 2025 15.20
+2
Demokracija po levo haha
ODGOVORI
6 4
Kritikizstajerske
05. 12. 2025 15.22
-1
ali kraje po desno
ODGOVORI
4 5
Truth
05. 12. 2025 15.18
+5
To pa je vrhunski vrhunski pa se enkrat vrhunski ! (Urska) manager!
ODGOVORI
6 1
supergigi
05. 12. 2025 15.18
+3
Golobova dediščina bo neznosno kruta ta vse.
ODGOVORI
7 4
Kritikizstajerske
05. 12. 2025 15.22
-1
😂😂😂
ODGOVORI
0 1
Semek
05. 12. 2025 15.14
+4
plesite levicarji z svojim menedzerjem🤣
ODGOVORI
13 9
OmniLiberalec42
05. 12. 2025 15.22
-1
hm. me prav zanima kdo je postavil strohnele temelje javnega zdravstva... zagotovo tisti ki je na oblast prišel leta 2022! Mamo ga!
ODGOVORI
1 2
Maxx365
05. 12. 2025 15.23
-2
Ja, ker pod oblastjo vodje sekte si pa prišel že naslednji dan na vrsto pri specialistu🤣
ODGOVORI
0 2
MarkoJur
05. 12. 2025 15.13
+1
Vsak hoče boljšo službo. Dejstvo je, da pri nas sistem ne deluje. Nedavno so čakalne vrste hoteli skrajšat z injekcijami...
ODGOVORI
8 7
Maxx365
05. 12. 2025 15.24
+0
Očitno si tudi ti eden tistih, ki sploh ne veš zakaj si šel na referendum, kekec lažnivi.
ODGOVORI
1 1
Old_geezer
05. 12. 2025 15.12
+1
No sej. Rekli so da naj zdravniki pač izberejo ali želijo biti zaposleni v javnem ali privatnem sektorju. Da oboje ne bo več možno. Že takrat je bilo kristalno jasno, da tisti, ki ima možnost it k zasebniku, bo šel. Ne vem kaj so mislili tisti, ki so sprejemali tako zakonodajo. Gre za usmrtitev javnega zdravstva.
ODGOVORI
10 9
extradeluxe
05. 12. 2025 15.15
+6
pa naj se izučijo tudi v privat sektorju s privat infrastrukturo in organizacijo. Najprej zastonj šolanje 20 let. Na to pa trženje znanja pridobljenega v javnem zdravstvu. Naj prvo plačajo šolanje kot v ameriki nevem 500.000€ pa naj po tem gredo v privat karkoli....
ODGOVORI
9 3
OmniLiberalec42
05. 12. 2025 15.24
Ja čakej, kje pa piše da moraš delat v javnem sektorju? Ne rečem, prav bi bilo, ampak pod sistemom postavljenim pred golobom, to pač ne bo šlo.
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
05. 12. 2025 15.24
+1
privat, a ne na račun ZZZS in bi bila stvar rešena
ODGOVORI
1 0
muri67a
05. 12. 2025 15.11
+10
Zakaj koncesije? Naj gredo na svoje, brez da gre iz mojega žepa!
ODGOVORI
12 2
Maxx365
05. 12. 2025 15.25
Očitno ne razumeš, kaj sploh pomeni koncesija. Brez koncesije bi ti bil samoplačnik.
ODGOVORI
0 0
Noleani
05. 12. 2025 15.10
+4
Gospid direktor ce bo zdravnik, ki je vrhunski strokovnjak sedaj delal zasebno lahko mirno rečemo, da gre za krnitev programa, saj ce je operiral onkoloske bolnike lahko mirno rečemo, da jih ne bo več. Ne se sprenvedati. Tam je 11 strokovnjakov en je ze sel zdaj jih bo še 4...temu lahko rečemo slabitev javnega zdravstva pod taktirko te vlade. In to je šele začetek. On ne tega ne morete valiti na nobeno drugo vlado, tak zakon je sprejela ta vlada.
ODGOVORI
9 5
Sixten Malmerfelt
05. 12. 2025 15.08
+5
Gresta na boljše, a ne, ha,ha!
ODGOVORI
6 1
Yon Dan
05. 12. 2025 15.07
+11
Zdravnik je postal sinonim za požrešnost.
ODGOVORI
19 8
xyxyxyxyxyxyxy
05. 12. 2025 15.05
+8
odvzeti koncesijo pa bo kot privatnik tenko piskal
ODGOVORI
15 7
OmniLiberalec42
05. 12. 2025 15.09
-1
dej še enkrat, ali pa kar prvič članek preberi
ODGOVORI
5 6
Sixten Malmerfelt
05. 12. 2025 15.09
+4
++++++. hitro se bodo vrnili v javni sektor!
ODGOVORI
8 4
Old_geezer
05. 12. 2025 15.13
+0
Privatnik nima koncesije, ampak opravi storitev za tistega, ki jo je pač sposoben plačati. Tenko piska javni sektor.
ODGOVORI
6 6
spaceair
05. 12. 2025 15.04
+3
kot da je javno zdravstvo kaj več od golega pobiranja denarja.. poskusimo to in ono.. pokasirajo kar se da od zavarovalnice.. ko je prepozno pa poizkusite v avstriji.. ko je prepozno..
ODGOVORI
6 3
OmniLiberalec42
05. 12. 2025 15.20
+1
Samo slovenc lahko dobi zastonj oskrbo in se nato pritožuje da so ga olupili.
ODGOVORI
1 0
Sionist
05. 12. 2025 15.03
+8
slovenija je slabsa od Afrike!
ODGOVORI
10 2
Maxx365
05. 12. 2025 15.26
Si že bil v Afriki in tam koristil zdravstvene usluge?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane