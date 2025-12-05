Iz maksilofacialne kirurgije odhajajo kar štirje? 'To je izgon iz javnega sektorja'

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je potrdil, da je dobil odpovedi treh specialistov kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo. Neuradno pa se jim pridružuje še en. Po besedah Juga sicer odpovedi za zdaj ne vplivajo na delo. "Delamo pa na tem, da bi tudi vnaprej program čim bolj enostavno in vrhunsko tekel naprej," je dodal.

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je v današnji izjavi za medije, sicer namenjeni predstavitvi postopkov pri vstavitvi polževega vsadka, dejal, da imajo specialisti dvomesečni odpovedni rok, "v tem času delavec dela normalno svoje delo, razen če ne gre za sporazumno odpoved". Kot je dejal, so za zdaj prejeli tri odpovedi. "Eno odpoved kolega, ki je prejel koncesijo in se je odločil za zasebništvo, drugo odpoved tudi od kolega, ki ima zelo močno kliniko in je v bistvu že predhodno izkazoval tudi te ambicije, tretja pa je odpoved kolega, ki je bil pri nas pretežno zaposlen in je bil malo manj aktiven v zasebništvu," je naštel Jug.

Marko Jug FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Čeprav je dejal, da nima nobenih podatkov, da bi sledile še naslednje odpovedi, pa naj bi se omenjenim po neuradnih informacijah STA že pridružila še četrta, a iz UKC za zdaj tega še niso potrdili. "Človek se vedno sam odloča, vsak se izpraša o svoji pripravljenosti, smislu, vzgibih, zakaj se tako odloča in vsak nosi posledice za svoje odločitve. Pri medicini pa je mogoče celo malo drugače, te lastne odločitve vplivajo tudi na druge, zato je tukaj odgovornost zelo visoka in pričakovana," je odhode pokomentiral Jug. Dejal je, da se bodo v bolnišnici držali zakonskih omejitev. "Živimo v pravni državi, kjer se je pač družba odločila za neke rešitve in mi jih bomo spoštovali," je dodal. Med temi, ki so podali odpoved, sta tudi maksilofacialna kirurga Vojko Didanovič in Tadej Dovšak.

'Izgon iz javnega sektorja'