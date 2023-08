Iz Maribora proti Šentilju: po novem odseku bo zapeljal prvi vlak

Gradnja novega odseka med Počehovo in Pesnico se je začela septembra 2020 in je, kot omenjeno, obsegala gradnjo dve večjih objektov, novega 1530 metrov dolgega predora Pekel in novega viadukta Pesnica v dolžini 896 metrov, ki sta pripravljena tudi za bodočo dvotirnost od štajerske prestolnice do meje z Avstrijo. Novi predor in viadukt bosta nadomestila obstoječa objekta iz leta 1846, ki sta bila del Južne železnice od Dunaja do Trsta.

Posebnost po novem najdaljšega železniškega viadukta v Sloveniji je, da je to prvi viadukt v Sloveniji, ki je bil grajen po konceptu integralnih železniških viaduktov brez ležišč, so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.