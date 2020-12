Iz Maribora sporočajo, da je cepivo proti gripi še na voljo

"Letos je pomembnejše kot kdaj koli prej, da zaščitimo čim več ljudi–še posebej to velja za skupine, pri katerih lahko gripa poteka težje ali z zapleti," so sporočili z mariborske območne enote NIJZ.

Za današnji poziv javnosti so se po besedah njihove predstavnice Sanje Vuzem odločili, ker se dogaja, da ljudje ne pridejo na cepljenje, saj mislijo, da je cepiva zmanjkalo. Konec oktobra se je namreč to res zgodilo, a so kasneje v Slovenijo prispeli dodatni odmerki cepiva. Prav tako se nekateri ljudje ne držijo naročenih terminov, ker so se vmes že cepili pri drugem izvajalcu.

"Ljudem želimo povedati, da je cepljenje pri nas še vedno na voljo in se še izvaja," je povedala. Prosti termini so še v tem mesecu. "Če bo povpraševanje večje, se bomo potrudili in razpisali kak dodaten termin, da se cepljenje izvede še pred koncem leta," je pojasnila Vuzemova.