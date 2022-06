Iz Maribora v Harkov odpeljali doniran avtobus s humanitarno pomočjo

Za donacijo se je zahvalila tudi predstavnica Veleposlaništva Ukrajine v Ljubljani Natalija Markeviych , ki je povedala, da je Slovenija že od prvega dne velika zaveznica Ukrajine in je bila ena izmed prvih držav, ki je ponudila humanitarno pomoč v obliki tovornjakov, polnih osnovnih življenjskih potrebščin in živil, piše portal Maribor24.si.

Mariborčani pomagali tudi Ukrajincem, ki so prišli v Slovenijo

Mariborska občina je sicer že ponudila pomoč ukrajinskim beguncem, ki so prišli v Slovenijo. Ponudila jim je pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin in začasne nastanitve v obliki stanovanj iz Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Z nastanitvami so pomagali tudi lokalni hostli in hoteli, kjer je bilo mogoče bivati do pet noči brezplačno.

Štajerska prestolnica se zavzema tudi za hitrejše vključevanje ukrajinskih beguncev v lokalno skupnost, predvsem na področju izdaje dovoljenj za bivanje in možnosti vključitve v delovno okolje.

Mariborčani so doslej že večkrat pokazali solidarnost z Ukrajinci. Dobrodelno združenje Koraki za korakce je v Mariboru priredilo dobrodelni glasbeni večer. Sredstva, ki so jih zbrali s prodanimi vstopnicami za koncert in z donacijami podjetij, bodo namenili za šole v naravi, naravoslovne dneve in druge plačljive obšolske dejavnosti za ukrajinske otroke na mariborskih osnovnih šolah. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za nakup potrebščin v novem šolskem letu. "Želimo jim olajšati bivanje v naši državi in pokazati upanje za prihodnost," je povedala predsednica združenja Andreja Kračun.