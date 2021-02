Izgradnja hitre železniške proge: iz Maribora v Ljubljano v 55 minutah

V naslednjih letih bodo predvsem najbolj obremenjene železniške povezave začele dobivati novo podobo. Na infrastrukturnem ministrstvu predlagajo izgradnjo kar 13 novih smeri. Med predlogi pa je največ zanimanja požela hitra proga med Mariborom in Koprom. "Tako, da bi lahko iz Maribora v Ljubljano prišli v manj kot 55 minutah s postanki,"pravi minister Vrtovec.

Natančnih izračunov hitrosti ali dolžin za zdaj na ministrstvu še nimajo. A sodeč po trenutnem najhitrejšem času potovanja, med Mariborom in Ljubljano ter Ljubljano in Koprom bo čas prepolovljen. Ali drugače, medtem, ko je trenutno vlak še pred Zidanim mostom, se boste z novim že 12 minut lahko sprehajali v Ljubljani. Brez hitrejših postopkov v doglednem času ne bo hitre proge, dodaja minister, zato načrtuje, "da bi za regionalne in pomembne hitre železniške povezave, kot je Ljubljana - Maribor sprejeli morebiti interventni zakon za hitrejše umeščanje v prostor".

Gradili bomo povsem novo progo, dodaja minister, obstoječo pa sicer že prenavljajo.