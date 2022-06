Iz mariborskega Mestnega parka izginila bronasta fontana

Na kakšen način je bila izvedena kraja, policisti še ugotavljajo. Prav tako ni jasno, kdaj točno je bila skulptura ukradena. Po ocenah policistov se je to zgodilo v času od ponedeljka popoldne do torka zjutraj.

Policisti so bili o tatvini obveščeni v torek opoldne. Zaenkrat lahko na mariborski policijski upravi povedo le to, da je bila fontana "odtujena na zaenkrat še neugotovljen način z ograjenega gradbišča". "Zaradi specifičnosti odtujenega predmeta v tem trenutku še ni mogoče določiti višine materialne škode," so navedli.

Dodali so, da bodo nadaljevali z zbiranjem obvestil in izvajanjem drugih ukrepov za preverjanje okoliščin suma kaznivega dejanja velike tatvine, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora.

"Gre za nedopustno kaznivo dejanje in nespoštovanje kulturne dediščine Maribora," poudarjajo na Mestni občini Maribor. Kot so v sredo zapisali na družbenem omrežju Facebook, "je bilo ugotovljeno, da je ponoči nekdo skulpturo naložil na kamion in odpeljal".