Iz Melamina odstranjenih 90 odstotkov potencialno nevarnih snovi

"Do zdaj je bilo narejenega veliko. Umaknjenih je bilo okoli 90 odstotkov snovi, ki so potencialno nevarne. Postopoma odstranjujejo poškodovano opremo in izvajajo dekontaminacijo območja. Hkrati s tem tečejo prizadevanja za zagon dela proizvodnje, ki med eksplozijo ni bil poškodovan in po navedbah vodstva ne predstavlja takšne nevarnosti za okolico kot poškodovani del," je za STA dejal Gašparac.