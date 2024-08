Iz mesta v naravo in nazaj: Kako združiti dva svetova za srečnejše življenje

Mesto in narava sta kot dva naša svetova. Živimo in delamo v prvem, v drugega pa pobegnemo, da se napolnimo z energijo. Ali ne bi bilo bolje nehati bežati in več prostora nameniti temu, kako funkcioniramo v naravi v našem vsakodnevnem življenju?

Saj poznate ta občutek: veliko dela, odgovornosti, roki in težke odločitve. Stres in monotonost vsakdana v svetu, kjer ima vsak od nas kariero, vlogo in status. Zdaj pa si predstavljajte, da ste daleč stran od vsega tega. Kje ste? Večina si nas najbrž predstavlja gozd, plažo, gore ali hišo na samem. Skratka, smo nekje, kjer je lepo, brez vrveža, v neposrednem stiku z naravo ali vsaj blizu temu. Zdi se, kot da obstajamo v dveh različnih svetovih. En predstavlja naše dnevno urbano okolje, usmerjeno v delo in vse, kar sodi zraven. Ta svet nam zagotavlja preživetje, prijateljstva, povezave in vse ugodnosti sodobnega življenja. Ker pa se od njega ne moremo povsem odklopiti, je lahko izčrpavajoč. To vodi v naravno nagnjenost k zatekanju v naravo, v popolnoma drugačen svet.

Vendar bi bilo škoda o naravi razmišljati zgolj kot o kraju, kamor se zatečemo iz resničnega življenja. Ni treba, da je samo kraj našega pobega, ko smo preobremenjeni, v upanju, da nas bo pozdravil in se bomo lahko vrnili v zunanji svet. Videti jo zgolj kot izhod bi pomenilo bistveno podcenjevanje njenega potenciala. Pomislite, kako nas narava lahko navdihuje, če teh dveh svetov ne ločujemo, ampak jima dovolimo, da se vsakodnevno prepletata, kot sta se v čevljih Nanda znamke Northfinder. Razjasnitev misli v tišini

V naravi se vsakdo slej kot prej poglobi v svoje misli. V času tišine se sprostijo mentalne sposobnosti za globoko razmišljanje, ki spodbuja jasnost. V tem stanju lahko sprejemamo najboljše odločitve, naj bo zavedno ali nezavedno. Omogoča nam, da si na pomembna vprašanja odgovorimo z drugega zornega kota in objektivno, pa naj gre za vsakdanje ali pa življenjsko pomembne zadeve. Zakaj si ne bi redno za nekaj minut ali vsaj vsake toliko časa dovolili biti v tem stanju? Morda obstajajo številni razlogi za odlašanje, toda trenutek tišine je mogoče najti kjerkoli. Doživite ga lahko med sprehodom po parku, pri teku ali ob ponovnem obisku kraja iz preteklosti. Dovoliti svojim mislim, da zadihajo pogosteje, je bolje kot iskati pobeg samo, kadar je vsega preveč. Zadovoljstvo ob odklopu Ko zapustimo civilizacijo, najprej izklopimo zaslone in obvestila. Po drugi strani pa so to stvari, na katere nestrpno čakamo ob vrnitvi. Zunaj v svetu se ne počutimo krive, da smo nedosegljivi za vsakogar in vse.

Še ne tako dolgo tega je bilo povsem normalno, če niste bili dosegljivi v vsakem trenutku, in nikomur se to ni zdelo nenavadno. Še vedno bi moralo biti tako, čeprav vselej ni. Opomnimo se, da je posvečanje trenutku v sedanjosti dobro in da ne bomo zamudili ničesar pomembnega. Ven iz rutine, nazaj z novimi idejami Mestno življenje je lahko zelo monotono. Vse ima svoj določen čas, kraj in rok – budilka, kava, služba, obveznosti, isti ljudje, iste poti. Medtem ko lahko rutina na več načinov pomirja, pa brez ravnovesja začenja dušiti. Narava je neverjetna, ker se vedno spreminja in nikoli ne postane dolgočasna. Svojega življenja vam ni treba povsem spremeniti čez noč. A včasih lahko majhne prilagoditve ustaljenih vzorcev privedejo do nepričakovanih in vznemirljivih rezultatov. To je ideja za nastankom čevljev Nanda. Svojo predvideno funkcijo še vedno opravljajo zelo dobro, nimajo pa strogega outdoor videza. Ne bodo se branili hoje po gozdnih poteh, a prav tako udobno jim bo na pijači ob obali. Ne bo jih motilo, če jih boste kombinirali s tekaškimi pajkicami ali kavbojkami. Cilj je preganjanje dolgčasa.

Občutek svobode Preprosta hoja po novi poti in popolno doživljanje dogajanja okoli vas je lahko izjemno poživljajoče. Novi razgledi, kotički, drugačne vonjave in zvoki – za seboj pustite vse, kar vas omejuje in označuje. Kaj pa odkrivanje česa novega v znanem okolju – kot so nova tekaška trasa, nova kavarna, ali pa drugačna pot v službo? Spominjati se tega občutka pogosteje, tudi v zelo majhnih odmerkih, se splača. Navadnih 24 ur za pozabo se bo nenadoma spremenilo v dan, ki si ga boste zapomnili še leta pozneje in se spominjali, kaj ste počeli.

Model Nanda je bil ustvarjen za več svobode. Je nevpadljiv, a nekonvencionalen, s funkcionalno notranjostjo, ki jo dopolnjujejo izrazite in sveže barve na zunanjosti, obenem pa se zlahka kombinira. Narejen je za v naravo in v mesto. Lahek in udoben, vendar dovolj vzdržljiv za potepanje po hribih in zavzame malo prostora v vaši prtljagi, če se pojavi priložnost za ugoden polet. Poleg doživetij si boste torej zapomnili, kaj ste obuli.

Živeti preprosteje Pri pohodništvu se naučimo s sabo jemati le najpomembnejše. Na svojih ramenih ali v nahrbtnikih ne želimo nositi preveč bremena. V vsakodnevnem življenju pa si pogosto pozabljamo olajšati svoje metaforično breme z nalaganjem obveznosti. Ves čas prištevamo, a ne smemo pozabiti tudi odšteti. Pomembno je, da se spomnimo tega načela in se osredotočimo na tisto, kar je v našem vsakodnevnem življenju zares pomembno. Za dneve in leta, ki prihajajo, moramo določiti, kaj ima prednost. To filozofijo utelešajo tudi čevlji Nanda. Niso oblikovani, da bi delali vse. Ni jim treba osvojiti neosvojljivega. Zadostuje, da vas ponesejo, kamor morate iti, vam zagotavljajo udobje, dober videz in ohranjajo občutek lahkotnosti, ne da bi se jemali preresno. Premoščanje dveh svetov Zakaj bi bežali iz enega sveta v drugega, če pa lahko bistvo narave vključimo v oba? Vnesimo delček doživetja narave v naše vsakdanje življenje. Namesto hrepenenja po pobegu si lahko za cilj postavimo ne enega, ampak dva prijetna svetova. Enaka ideja velja tudi za čevlje Nanda. Ni jih treba hraniti v omari le kot športne čevlje. Spremljajo vas lahko, kamorkoli greste.

