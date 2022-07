Iz načrta za okrevanje 60 milijonov evrov za 1000 javnih najemnih stanovanj

Kot so navedli, je na razpis 27 deležnikov posredovalo skupno 43 vlog za sofinanciranje projektov. Od teh je bilo 34 formalno popolnih, osem nepopolnih in ena, ki jo je komisija zaradi manjkajočih obveznih prilog zavrgla. Vseh osem vlagateljev, ki so vložili nepopolne vloge, je pravočasno in skladno z zahtevami posredovalo dopolnitve, zato je v strokovni pregled in ocenjevanje prišlo 42 vlog, ki so bile razvrščene po številu točk in datumu vložitve vloge.

Prednost pri vrednotenju vlog so imele investicije, ki zagotavljajo energijsko najučinkovitejše rešitve. Tako bo 82 odstotkov pridobljenih stanovanj izpolnjevalo zahteve najvišjega razreda energetske učinkovitosti A1, s čimer se zagotavljajo nizka poraba energije in nižji obratovalni stroški za najemnike.

Z vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so se dodatne točke dodelile tudi projektom na obmejnih problemskih območjih.